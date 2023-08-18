مصطفى كامل ينعى أحمد الشوكي بهذه الكلمات

حرص مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعي الراحل أحمد الشوكي الذى وافته المنية صباح اليوم.



وكتب مصطفى كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راچعون، أحمد الشوكي في ذمة الله ياطيب القلب.

وتابع: يا فنان كبير قوي لم يأخذ ما يستحق من نجاح في هذه المهنة الغدارة، أدعو الله أن يعوضك في قبرك قدر صبرك، في ذمة الله ياأحمد ياشوكي، الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

معلومات عن أحمد الشوكي:





ويعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدأ مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وكان ايضا يمتاز بموهبه التمثيل وبدا مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.



كما قدم فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وايضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.



بداية أحمد الشوكي الفنية

بدأ أحمد الشوكي حياته الفنية منذ الصغر، وتحديدا فى عام 1985، وهو التوقيت الذى أعلنه الشوكي فى أحد لقاءته التليفزيونية أنه كان بداية مشواره الفني.





وأضاف الشوكي خلال أحد لقاءته التلفزيونية أنه بدأ رحلته الفنية بصحبة المطرب الشعبي حكيم والذي يعتبره فى منزلة شقيقه.



وتابع الشوكي: بدأت الغناء مع حكيم فى فرقة تدعى أنغام وبعد تقديمنا لأول ألبوماتنا انفصلنا عن الفرقة وكل واحد فينا قرر الغناء بمفرده.

