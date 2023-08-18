عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى كامل ينعى أحمد الشوكي بهذه الكلمات

مصطفى كامل
مصطفى كامل

حرص مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية على نعي الراحل أحمد الشوكي الذى وافته المنية صباح اليوم.

وكتب مصطفى كامل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: لا إله الا الله سيدنا محمد رسول الله، إنا لله وإنا إليه راچعون، أحمد الشوكي في ذمة الله ياطيب القلب.

 

وتابع:  يا فنان كبير قوي لم يأخذ ما يستحق من نجاح في هذه المهنة الغدارة، أدعو الله أن يعوضك في قبرك قدر صبرك، في ذمة الله ياأحمد ياشوكي،  الله يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته.

 

معلومات عن أحمد الشوكي:

 

ويعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدأ مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وكان ايضا يمتاز بموهبه التمثيل وبدا مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.

كما قدم   فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وايضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده وطرح العديد من الألبومات الشعبية.
 

 

بداية أحمد الشوكي الفنية 

بدأ أحمد الشوكي حياته الفنية منذ الصغر، وتحديدا فى عام 1985، وهو التوقيت الذى أعلنه الشوكي فى أحد لقاءته التليفزيونية أنه كان بداية مشواره الفني.


وأضاف الشوكي خلال أحد لقاءته التلفزيونية أنه بدأ رحلته الفنية بصحبة المطرب الشعبي حكيم والذي يعتبره فى منزلة شقيقه.

وتابع الشوكي: بدأت الغناء مع حكيم فى فرقة تدعى أنغام وبعد تقديمنا لأول ألبوماتنا انفصلنا عن الفرقة وكل واحد فينا قرر الغناء بمفرده.
 

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية الراحل أحمد الشوكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أغسطس الخير.. 7 قرارات حكومية بشأن أسعار البنزين والكهرباء والضرائب والسجائر

الرقابة الإدارية تكشف تفاصيل القبض علي مسئول كبير بوزارة التربية والتعليم

هدية من 4 بنوك للمصريين.. طرح شهادات ادخار بعوائد خيالية|لا تفوتك التفاصيل

حقيقة تأجيل الدراسة 2024 أو تحويلها أونلاين بسبب متحور EG5|التعليم تحسم الجدل

عندها عضو ذكري.. عريس البحيرة يروي تفاصيل صادمة عن زوجته: معيوبة وصلعة

1500 جنيه رسميًا|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع العالمي

بنود مثيرة| 6 شروط فرضها كولر في تجديد عقده مع النادي الأهلي

الرواتب من 7500 لـ8500 جنيه.. وظائف شاغرة فى بنك مصر.. الحق قدم

موضوعات متعلقة

وفاة المطرب الشعبي أحمد الشوكي وتشييع الجنازة اليوم

صور جديدة لحكيم من حفل مهرجان العلمين

هيتعرض في رمضان 2024.. أسماء جلال تتحدث عن مشروعها المؤجل معاوية

بعد حفل السعودية.. دويتو غنائي يجمع رامي صبري وروبي

أخبار الفن.. محمد ممدوح يكشف عن أصعب مشاهد وش في وش.. والإعلان عن جدول حفلات مهرجان القلعة

محمد ممدوح يكشف أصعب مشهد صوره بفيلم وش في وش

تامر عاشور يطرح "عديت" على اليوتيوب | فيديو

أبطال مسلسل "الليلة كبيرة" يحتفلون بانتهاء تصويره| صور

ترشيحاتنا

ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة النصر والتعاون في الجولة الثانية

أول تحرك لـ روسيا بعد طرد دبلوماسييها من مولدوفا

قرار جمهوري بشأن خط سكك حديد أبي قير.. ماذا يحدث في مواصلات الإسكندرية؟

وزير الصحة : الأعشاب الطبية يجب خضوعها لرقابة الجودة بجميع مراحل الإنتاج

الجيش الروسي يعلن القضاء على 810 جنود أوكران

سلة القمامة | تعليق صادم من مصطفى كامل على لفظ كزبرة الخادش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نصائح فعالة لعلاج الأملاح عند الأطفال.. اتبعوها

علاج عين السمكة.. وصفات وحلول سحرية

لايتناسب مع كل الأجسام.. ناقد موضة يعلق على فساتين هيفاء وهبي بالساحل

عمرها ما توصل للخيبة.. جمال شعبان ينتقد أسامة منير

فيديو

عاجل .. زلزال عنيف يضرب تركيا وخبير يكشف عن تنبؤات صعبة

1500 جنيه رسميا .. مفاجأة في سعر الذهب اليوم

بابا ضربها على رأسها.. مفاجأة في وفاة سيدة الفيوم والزوج سر الجريمة

سد جوليوس.. ضربة معلم مصرية في تنزانيا| تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ