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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| الأوقاف: هدف العبادات في الإسلام تزكية النفوس ونشر التراحم .. وهذه السنن مقبولة يوم الجمعة

شهر صفر
شهر صفر

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

 

خطيب الأوقاف: هدف العبادات في الإسلام تزكية النفوس ونشر التراحم

 

الجمعة الأولى من شهر صفر | إماما الحرمين الشريفين : العلم سبب السعادة في الدنيا والآخرة .. ونصوص الميراث النبوي دلت على سعة مفهوم الصدقة

 

خطيب الأوقاف: كل مسلم يردد اسم الله الرحيم 17 مرة يوميا

 

5 أمور أوسع وأعم.. خطيب المسجد النبوي: مفهوم الصدقة غير محصور في الفقير والمسكين

 

حكم ترك صلاة الجمعة وهل تجب على المسافر؟.. الأزهر يرد

 

سنن يوم الجمعة.. أبرزها الاغتسال والتطيب والتبكير

النشرة الدينية الأوقاف الجمعة الأولى من شهر صفر اسم الله الرحيم المسجد النبوي مفهوم الصدقة

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