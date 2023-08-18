النشرة الدينية| الأوقاف: هدف العبادات في الإسلام تزكية النفوس ونشر التراحم .. وهذه السنن مقبولة يوم الجمعة

نشر القسم الديني، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم كل مسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
خطيب الأوقاف: هدف العبادات في الإسلام تزكية النفوس ونشر التراحم
الجمعة الأولى من شهر صفر | إماما الحرمين الشريفين : العلم سبب السعادة في الدنيا والآخرة .. ونصوص الميراث النبوي دلت على سعة مفهوم الصدقة
خطيب الأوقاف: كل مسلم يردد اسم الله الرحيم 17 مرة يوميا
5 أمور أوسع وأعم.. خطيب المسجد النبوي: مفهوم الصدقة غير محصور في الفقير والمسكين
حكم ترك صلاة الجمعة وهل تجب على المسافر؟.. الأزهر يرد