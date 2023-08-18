حكم ترك صلاة الجمعة وهل تجب على المسافر؟.. الأزهر يرد

ورد إل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم من ترك صلاة الجمعة؟

وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن صلاة الجمعة فرض عين على كلِّ مسلم، منوها أنه لا يصح لمسلم ترك صلاة الجمعة إلا لعذرٍ كمرض أو سفر.

وذكر أنه قد اتفقَ الفُقَهاء على أنَّ من شروط وجوب الجمعة الإقامة ؛ قال الإمام ابن المنذر في الإجماع: "وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على البالغين المقيمين الذين لا عُذر لهم ".

وتابع: وعليه فلا تجب على المسافر صلاة الجمعة، وإنما الواجب عليه صلاة الظهر.

واستشهد مركز الأزهر، بقول الله تعالى: "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ"[الجمعة:9].

صلاة الجمعة

كما استشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ" [رواه: النسائي]، وقال صلى الله عليه وسلم: " الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ ". [رواه: أبو داود].

وأكد مركز الأزهر، أن ترك صلاة الجمعة إثم كبير ما دام بغير عذرٍ يمنعه من أدائها، وقد ورد في تركها وعيد شديد كما في الحديث الشريف: "مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ" [رواه: النسائي]، وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا: "لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ" [رواه: مسلم].

