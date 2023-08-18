مناورات عسكرية مشتركة بين الصين وروسيا في المحيط الهادئ.. فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن المناورات العسكرية المشتركة بين الصين وروسيا في المحيط الهادئ.

وأعلنت وزارة الدفاع في موسكو، يوم الجمعة، عن مناورات بحرية مشتركة مع الصين في المحيط الهادئ.

وتشمل تدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية.

وأظهر تسجيل مصوّر نشرته وكالة الأنباء الروسية "تاس" تسع سفن كبيرة تبحر في تشكيل رباعي بينما وقف أفراد الطاقم على ظهر المراكب.

وشملت المناورات أيضا تدريبا على "ملء احتياطات الوقود من قبل السفن ونقل الحمولة أثناء تحرّك المراكب"، وفق ما ذكرت الوزارة، مضيفة أن مجموعة السفن شغلت أكثر من 6400 ميل بحري منذ بدء التدريبات.