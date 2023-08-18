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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. أمطار على مناطق متفرقة وسيول في سانت كاترين.. تفاصيل

الطقس غدا
الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس غدا يشهد موجة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء، قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين، وتمتد خفيفة ورعدية أحياناعلى سلاسل جبال البحرالأحمر على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس غدا، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وحول حركة الملاحة البحرية، يشهد الطقس غدا اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح تصل إلى 60 كم/ ساعة، وارتفاع الأمواج يتراوح ما بين متران إلى ثلاثة أمتار ونصف.

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وعن حالة الطقس غدا، يكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ويكون الطقس ليلا، معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مما يساعد على تلطيف الأجواء، وتنشط الرياح أيضا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والمحسوسة 35 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والمحسوسة 34 درجة
جنوب سيناء 41 للعظمى والصغرى 44 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 38 درجة
جنوب الصعيد 43 للعظمى والصغرى 44 درجة

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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