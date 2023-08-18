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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الإعلان عن مشروعات جديدة الفترة المقبلة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد الكاتب الصحفي ذكي القاضي أن الدولة المصرية لم تترك شبرا على أرض مصر إلا وتم تنميته وتطويره، مشيرا إلى أن المعدات المصرية تعمل على تطوير كل شبر في مصر من مشروعات قومية أو محلية على مستوي الكفر والمدينة والقرية والمحافظة.


وأضاف القاضي خلال مداخله هاتفية لفضائية “أكسترا نيوز”،  أن تطوير الرئيس السيسي للمنطقة الغربية وتحديدا لمدينة السلوم وسيدي براني تؤكد وجود الدولة المصرية على آخر شبر في الحدود الغربية وهذه المشروعات مستمرة ومتصلة تلبية لطموح المصريين وتلبية لمطالب أهالي مطروح والساحل الشمالي ومدينة السلوم ومنطقة سيدي براني.

 سوف يتم الإعلان قريبا عن مشروعات جديدة في الفترة القادمة

وتابع الكاتب الصحفي أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة السلوم تؤكد أن مصر متواصلة في مشروعاتها القومية ولم تقف يوما تحت أي ظرف وهذا دليلا على حجم المشروعات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان قريبا عن مشروعات جديدة في الفترة القادمة.

الدولة المصرية مشروعات قومية محلية مدينة السلوم سيدي براني الحدود الغربية طموح المصريين مشروعات جديدة

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