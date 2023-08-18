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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لكل خصوم والدي| أول تعليق من أحمد مرتضى بعد توليه رئاسة الزمالك

صدى البلد

علق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك، على توليه مهمة القائم بمنصب رئيس القلعة البيضاء في الوقت الحالي، بدلاً من مرتضى منصور، بتكليف من مجلس الإدارة.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات عبر برنامج زملكاوي المذاع على قناة الزمالك: تولي المهمة مسؤولية والبعض يهرب من هذه المسؤولية.


واستانف أحمد مرتضى : أسلوبي مختلف في الإدارة عن مرتضى منصور، هو الرئيس التاريخي للزمالك، وأتمنى أن يكون مرتضى منصور في ظهري، وأقول لكل خصوم مرتضى منصور خلافاتك مع رئيس النادي أثرت على مستقبل النادي، تعالوا وساعدونا وسيبوا الصراعات لوقت الانتخابات وأعدكم بانتخابات نزيهة وعادلة وشفافة والجمعية العمومية من ستختار فى النهاية بمنتهى الديمقراطية.

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