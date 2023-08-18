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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

صدى البلد

اعتادت الفنانة ريهام حجاج على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.


 

ونشرت الفنانة ريهام حجاج صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من أحدث ظهور لها رفقة زوجها، وعلقت: "حبيب القلب".


 

وتتميز ريهام حجاج بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد ريهام حجاج، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.


 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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IMG_0708
تتغزل في زوجها ريهام حجاج رفقة زوجها

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ريهام حجاج تتغزل في زوجها: حبيب القلب

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