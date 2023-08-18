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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

8 ورش ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الـ 30

صدى البلد

ينظم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، عدد من الورش المختلفة، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثلاثين، والتي تقام فعالياتها خلال الفترة من 1 إلى 8 من شهر سبتمبر المقبل.

وتشهد الدورة الثلاثين من فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر خلال يومي 2 و3 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة "رسم وبناء الشخصية":
https://forms.gle/xXsjaKXCfypXcL337


وورشة تقنية "Meisner" ويقدمها  الفنان "نديم" وذلك بين يومي 2 إلى 4 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة تقنية "Meisner":
https://forms.gle/5wjapNJze6A3hx536

و يومي 3 إلى 6 سبتمبر تقام ورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين

لينك استمارة التقديم لورشة "بروڤة ممتدة":
https://forms.gle/Ukr5t8qu3YFh3NU99

وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور

لينك استمارة التقديم لورشة "مسرح اعادة التمثيل"
https://forms.gle/TF4oFwWzGDJS956CA

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ويقام أيضا خلال المهرجان ورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وذلك يومي 4 و5 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة "تنمية مصادر التمويل":
https://forms.gle/SxSrMdNtKW8XgHCy5


وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وذلك من 4 إلى 6 سبتمبر

استمارة التقديم لورشة "موسيقى الجسد والمسرح":
https://forms.gle/syKV1D52sksstNz1A


وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وتقام من 4 إلى 7 سبتمبر

لينك استمارة التقديم لورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل":
https://forms.gle/98DMymxJtX1FE7rF8

وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر، وذلك بين يومي 5 إلى 8 سبتمبر.
استمارة التقديم لورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي":
https://forms.gle/hJ7MVhH2nT2LaHW88

ويبدأ التقديم على الورش للمهتمين من خلال اللينكات المرفقة من اليوم الجمعة 18 أغسطس، وحتى 25 أغسطس.

وكانت لجنة المشاهدة بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، قد أعلنت عن قائمة العروض العربية المشاركة في في دورته الثلاثين، والتي جاءت كالتالي: الروبة (تونس)، السيد والعبد (البحرين)، صادق النمك (السعودية)، فنتولين العودة (فلسطين)، قائمة الخديج (الإمارات)، ملف 12 (العراق)، ما يراوش (تونس)، نوستالجيا (الجزائر).

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية في المنطقة المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة، كما يقام على هامش المهرجان عدد من الندوات المتخصصة في تقنيات وفنون المسرح.

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