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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأدوية.. كيف يتم علاج السخونة للكبار

علاج السخونة للكبار 
علاج السخونة للكبار   

علاج السخونة للكبار يختلف تبعاً لسبب الحمى، فيجب البدء بعلاج المسبب أولاً، كإعطاء المضاد الحيوي للمريض الذي يعاني من الإلتهابات.

علاج السخونة للكبار 

 

وتشمل أدوية علاج السخونة للكبار نفسها الأدوية الخافضة للحرارة والتي تصرف دون وصفة طبية، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي"، مثل:

 

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-  الاسيتامينوفين والأدوية المضادة للالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين، والأسبرين.
إذ يستخدم الأسبرين كخافض للحرارة للكبار فقط، ولا يستعمل في علاج السخونة عند الأطفال خشية الإصابة بمتلازمة راي.

 

علاج السخونة للكبار 

 

 ولعلاج الحمى للكبار في حالة الحمل أو الرضاعة، يمكن إستخدام خافض الحرارة الاسيتامينوفين فقط لعلاج الحمى. 

 

والجدير بالذكر أن هذه الأدوية تستخدم في علاج السخونة والصداع الذي عادة ما قد يرافق السخونة وارتفاع حرارة الجسم.

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