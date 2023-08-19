سامسونج تعمل على أول كاميرا موبايل في العالم بدقة 440 ميجابكسل

تهتم شركة Samsung سامسونج الكورية بجودة التصوير الفوتوغرافي لهواتف الذكية خاصة تلك الفئة الرائدة، مؤخرا طرحت طراز جالاكسي إس 23 ألترا بكاميرا 200 ميجابكسل.

تشير التقارير الجديدة إلى أن سامسونج تخطط للذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير في عام 2024 بثلاثة عدسات تصوير جديدة ، من ضمنها كاميرا بدقة 440 ميجابكسل.

تعمل حاليا سامسونج وفقا لتقرير من موقع gizmochina على عدسة تصوير جديدة GN6 بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1.6 ميكرومتر بكسل ، ومستشعر HP7 بدقة 200 ميجابكسل بحجم 0.6 ميكرومتر. لكن الأكثر إثارة للاهتمام هو مستشعر HU1 بدقة 440 ميجابكسل ، ولكن لم يتم تأكيد حجم البكسل الخاص به بعد. من المتوقع أن تدخل أجهزة الاستشعار الثلاثة حيز الإنتاج الجماهيري وتدمج في الأجهزة مع النصف الثاني من عام 2024.

يمكن أن يكون مستشعر ISOCELL GN6 الجديد بدقة 50 ميجابكسل خلفًا لمستشعرات الكاميرا ISOCELL GN1 و ISOCELL GN2 ، بحجم كبير يبلغ 1.6 ميكرومتر. ستكون هذه ترقية على حجم ISOCELL GN2 الذي يبلغ 1.4 ميكرومتر بكسل ، وإذا صحت هذه الأخبار المتداولة، فيمكن أن يكون ISOCELL GN6 أكبر مستشعر كاميرا من نوع سامسونج وأول 1 بوصة لمنافسة مستشعر Sony IMX989، مناسبًا جدا للهواتف الفلاج شيب الرائدة.

ومع ذلك ، يقول حساب revengus على إكس المشهور بتسريباته الموثوق بها إنه من غير المحتمل أن يتم استخدام مستشعر GN6 في هواتف سامسونج، خلال الفترة القادمة على الأقل، بدلاً من ذلك ، من المرجح أن يتم استخدامه من قبل الشركات المصنعة الصينية في منتجات أخرى بخلاف الهواتف.

سبق وأن فكرت سامسونج بشكل مبدئي أن تدمج مستشعر 200 ميجابكسل HP7 مع طرازات Galaxy S25 Ultra ، ولكن تم إلغاء المشروع نظرًا لارتفاع تكلفته وبالتالي سيكون الهاتف بتكلفة فوق المقبولة للجماهير، ولكن هناك مستشعر آخر بدقة 320 ميجابكسل قيد التطوير. من الممكن استخدام هذا المستشعر في Galaxy S26 Ultra.

تدعم معالجات "ميدياتك" مجموعة شرائح Dimensity 9200 بالفعل كاميرات بدقة 320 ميجابكسل ، وقد تدعم شريحة Snapdragon القادمة من “كوالكوم” أيضًا كاميرات بدقة 320 ميجابكسل، لذلك ، من المحتمل أن تكون المستشعرات بدقة 320 ميجابكسل هي الخطوة الثورية القادمة في عالم الهواتف الرائدة من سامسونج بعد كاميرات الـ 200 ميجابكسل.