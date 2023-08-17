بمعالج كوالكوم.. نوكيا تطرح رسميا Nokia C210

أعلنت نوكيا في وقت سابق من هذا الشهر، عن هاتفها الذكي الجديد G310 5G المزود بإمكانية الإصلاح السريع QuickFix في الولايات المتحدة الأمريكية، والآن تكشف شركة HMD Global ، المالكة لـ "نوكيا" عن هاتف متوسط المدى.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني تؤكد شركة “نوكيا” الفنلندية أن الهاتف الجديد المنتمي لفئة الـ C قليلة التكلفة متين للغاية ولكن لا يدعم الإصلاح السريع من قبل المستخدم، على عكس G310 5G.

إليك في السطور التالية كافة تفاصيل نوكيا C210..

نوكيا

مواصفات Nokia C210

يحتوي هاتف Nokia C210 على شاشة مقاس 6.3 بوصة مع دقة HD وتصميم نوتش قطرة ماء التي تحتوي على كاميرا السيلفي، الشاشة محمية بزجاج واق Corning Gorilla Glass 3 ضد التلف والخدوش. يأتي زر الطاقة الموجود على الجانب مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج به، ويقال إن الهاتف الذكي مزود بهيكل معدني قوي مما يجعله متينًا ضد الصدمات ويحتمل الأعمال الشاقة، كما أنه حاصل على شهادة تصنيف IP52 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

يحتوي هاتف "نوكيا" Nokia C210 على وحدة كاميرا صغيرة مستطيلة الشكل في اللوحة الخلفية، مع كاميرا أساسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل ووحدة فلاش LED، بينما نجد في الشاشة الأمامية كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابكسل لصور السيلفي.

تحت الغطاء ، يتم تشغيل Nokia C210 بواسطة معالج من كوالكوم وتحديدا شريحة Snapdragon 662. تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت رام ومساحة تخزين داخلية 32 جيجا بايت يمكن توسيعها حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD.

يحزم هاتف "نوكيا" وحدة بطارية تبلغ سعتها 3000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 10 وات فقط، من ناحية البرمجيات ، يأتي مع نظام التشغيل أندرويد 13 مثبت مسبقا من قبل الشركة المصنعة.

تشتمل خيارات الاتصال على Nokia C210 على 4G VoLTE ومنفذ USB-C ومقبس صوت 3.5 ملم وشبكة WiFi وبلوتوث. كما أنه يتميز بخاصية Nokia OZO لإلغاء الضوضاء المحيطة للحصول على صوت واضح في مقاطع الفيديو.

يبلغ سعر نوكيا الجديد 109 دولارات. سيكون متاحًا للشراء بدءًا من 14 سبتمبر في مواقع Metro by T-Mobile وعبر الإنترنت.