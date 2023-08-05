نتائج مالية مخيبة لشركة كوالكوم تدفعها لمجال الذكاء الاصطناعي.. القصة الكاملة

أعلنت شركة كوالكوم ، عملاق التكنولوجيا عن نتائجها المالية الفصلية للربع الثاني من 2023 التي جاءت مخيبة بشدة لآمال المستثمرين، حيث كشفت عن أرباح معدلة بقيمة 1.87 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد وإيرادات بقيمة 8.45 مليار دولار أمريكي للربع المنتهي في 25 يونيو الماضي.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، العائدات 8.51 مليار دولار فقط وهي كلها بيانات مقلقة لكوالكوم، حيث شهدت كل من الأرباح والمبيعات انخفاضًا كبيرًا في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي ، حيث انخفضت بنسبة 37٪ و 23٪ على التوالي.

تعزو "كوالكوم" هذا الاتجاه التنازلي إلى التراجع المستمر في مبيعات الهواتف الذكية ، وهو التحدي الأكبر الذي تواجهه في الثلاثة أرباع الأخيرة وبالفعل يشهد سوق الهواتف الذكية في العالم حالة من الركود في المبيعات منذ سنوات ، ولا سيما في الصين ، والتي تمثل 60٪ من مبيعات Qualcomm ، وبالتالي انعكست بالسلب على النتائج المالية.

لمواجهة تحديات السوق الصعبة ، بدأت كوالكوم بالفعل في تخفيض القوى العاملة ، وتكبدت 285 مليون دولار في رسوم إعادة الهيكلة الكلية لمؤسستها، دُفعت بشكل أساسي لمدفوعات إنهاء الخدمة وأثرت على النتائج الربع سنوية، و تتوقع الشركة إجراء مزيد من التخفيضات والتغييرات على قوتها العاملة.

كوالكوم

بالنظر إلى الوقت الحالي، تتوقع Qualcomm أرباحًا معدلة تبلغ 1.90 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد من مبيعات 8.5 مليار دولار أمريكي للربع الثالث الحالي، وهذه التوقعات أقل بشكل طفيف من توقعات بورصة وول ستريت البالغة 1.92 دولارًا للسهم الواحد بمبيعات بلغت 8.74 مليار دولار.

وللمقارنة سجلت "كوالكوم" أرباحًا معدلة قدرها 3.13 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في مبيعات بلغت 11.39 مليار دولار أمريكي للربع الثالث من العام الماضي.

مع استمرار سوق الهواتف الذكية عالميا في فرض تحديات ، تواجه شركة كوالكوم مهمة البحث عن فرص جديدة للنمو والابتكار لاستعادة قدرتها التنافسية والتوجه نحو مستقبل أكثر إشراقًا وربحية.

في جلسة التداول الأخيرة ، شهدت شركة Qualcomm انخفاضًا بنسبة 8.2 ٪ في سعر سهمها ، ليغلق عند 118.70 دولارًا، و يأتي هذا الانخفاض في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1٪ خلال جلسة يوم الأربعاء الماضي، مع إغلاق السهم عند 129.27 دولارًا. ومع ذلك ، يشير الخبراء في مجال البورصة إلى احتمالية حدوث انتعاش في سعر السهم مرة أخرى.

كوالكوم

في بيان صحفي صدر مؤخرًا ، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "كوالكوم" ، كريستيانو آمون ، عن تفاؤله بشأن مستقبل الشركة ، مشيرًا إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكن أن تؤدي إلى زيادة مبيعات المعالجات والرقائق، مسلطًا الضوء على إمكانات الذكاء الاصطناعي في إجراء نقطة في كل المنتجات التي تحمل شرائح كوالكوم ، مع التركيز على أداء الحوسبة المتسارع الذي لا مثيل له ورفع كفاءة الطاقة.

على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسهم ، لا تزال كوالكوم لاعباً قوياً في قطاع أشباه الموصلات ، حيث تحتل المرتبة العاشرة من بين 36 سهمًا لشركات مختلفة، وفقًا لفحص مخزون IBD. علاوة على ذلك حصلت "كوالكوم" على تصنيف IBD المركب المذهل 85 من أصل 99 ، مما يشير إلى مستقبل مشرق ينتظر الشركة واحتمالية كبيرة للنمو.

مع التركيز القوي على الذكاء الاصطناعي تهدف Qualcomm إلى وضع نفسها كشركة رائدة في المشهد التكنولوجي المتطور ، والبحث عن فرص جديدة للنمو والهيمنة في سوق متطور باستمرار، سيراقب المستثمرون عن كثب أداء الشركة في الأيام المقبلة ، على أمل ظهور علامات على انتعاش محتمل في الأسهم.