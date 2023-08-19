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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ينظم برنامجا تدريبيا.. اليوم

جامعة بنها
جامعة بنها

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة بنها، دورة تدريبية لإعداد المدربين، اليوم السبت؛ بهدف إعداد كوادر من المدربين قادرين على استكمال مسيرة تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبى الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة.

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وقال الدكتور هانى شحته مدير المركز، إن مدة البرنامج 18 ساعة تدريبية يتم تنفيذها على مدى ثلاثة أيام ويستهدف إكساب المتدربين بالمعارف والمهارات المطلوبة لإدارة جلسات التدريب وتعريفهم بالسلوك اللازم للمدرب الجيد وكيفية الإعداد المتميز للعملية التدريبية.

كما يستهدف البرنامج اكساب المتدربين القدرة على اختيار وسائل التدريب المتنوعه وكيفية إعدادها واستخدام وسائل العرض والتقديم وتزويدهم بمهارات إعداد المواد التدريبية المتميزة وإعداد الحقيبة التدريبية الجيدة وكيفية تقييم التدريب ومتابعته.

جامعة بنها بنها هيئه التدريس أعضاء هيئة التدريس القائم بعمل رئيس الجامعة

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