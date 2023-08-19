كوش .. انتشار مادة مهوسة جديدة ورخيصة في دولة أفريقية

عزت السلطات التفشي المتزايد لتعاطي المخدرات وقضايا الإدمان في سيراليون إلى انتشار عقار جديد يعرف باسم "كوش". وبالرغم من أنه لا يزال يتم دراسة تركيبة هذا العقار، إلا أنه يُعتقد أنه يحتوي على مواد كيميائية تقترب من تأثير مادة القنب الموجودة في الماريجوانا.

ووفقا لموقع “روسيا اليوم”، تعتبر سيراليون واحدة من الدول الفقيرة في غرب إفريقيا، ويقال إن الشباب الفقراء هم الأكثر تأثرًا بتعاطي هذا العقار المهلوس الرخيص.

وتعبيرًا عن استياءهم وغضبهم من هذه الظاهرة المتزايدة، نظم العديد من الشباب احتجاجات في العاصمة فريتاون.

تتخذ السلطات في سيراليون إجراءات صارمة لمواجهة هذه المشكلة المتفاقمة. أطلقت عملية بعنوان "كوش يجب أن تذهب" بهدف مكافحة تعاطي المخدرات والحد من انتشار هذا العقار الخطير.

وتشمل الإجراءات المتخذة التوعية المكثفة حول المخاطر الصحية لتعاطي العقاقير، وتعزيز إجراءات إنفاذ القانون لمكافحة الاتجار والترويج للمخدرات، بالإضافة إلى توفير الدعم والعلاج للمدمنين وأسرهم.

تشير تقارير إلى أن تعاطي هذا العقار يؤثر سلبًا على جميع جوانب حياة المتعاطين، بما في ذلك صحتهم الجسدية والعقلية وسلوكهم الاجتماعي. وتقول الأمهات المتضررات إن تعاطي كوش أدى إلى تفكك العائلات وزيادة العنف والإجرام في المجتمع.