سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 5 كيلو حشيش بالمنوفية

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهم (26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية لمخدرى البانجو والأيس - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 400 ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.