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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 5 كيلو حشيش بالمنوفية

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنوفية من ضبط (4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون) وبحوزتهم (26 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5,200 كيلو جرام – كمية لمخدرى البانجو والأيس - فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والطلقات للدفاع عن نشاطهم الإجرامى .

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بــ ( 400 ألف جنيه تقريباً). 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام الأسلحة النارية العناصر الإجرامية المواد المخدرة شرطة اشمون ضبط 4 أشخاص كيلو حشيش

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