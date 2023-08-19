أغلى الناس.. حكيم ينعى صديق عمره بكلمات مؤثرة

نشر الفنان حكيم تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام ينعى فيه وفاة الفنان أحمد الشوكى ووجه التعازى الى أسرته.

وقال حكيم : “إنا لله وإنا إليه راجعون .. رحل أغلى الناس أحمد الشوكي الفنان الإنسان عشرة عمري الذي لم تنقطع علاقتنا منذ انطلاقتنا سويا في المنيا … لن أنساك وستظل ذكرياتنا الجميلة محفورة بداخلي”.

حكيم

بداية أحمد الشوكي الفنية

بدأ أحمد الشوكي حياته الفنية منذ الصغر، وتحديدا فى عام 1985، وهو التوقيت الذى أعلنه الشوكي فى أحد لقاءته التليفزيونية أنه كان بداية مشواره الفني.

وأضاف الشوكي خلال أحد لقاءته التلفزيونية أنه بدأ رحلته الفنية بصحبة المطرب الشعبي حكيم والذي يعتبره فى منزلة شقيقه.

وتابع الشوكي: بدأت الغناء مع حكيم فى فرقة تدعى أنغام وبعد تقديمنا لأول ألبوماتنا انفصلنا عن الفرقة وكل واحد فينا قرر الغناء بمفرده.

نبذة عن حياة أحمد الشوكي

يعتبر الراحل أحمد الشوكي ممثلا ومطربا شعبيا، من مواليد محافظة المنيا بدء مشواره الفنى عام 1985 وكان اول البوم فنى له اعملك ايه فى عام 1991 وبدأ مشواره التمثيلى فى عام 1993 مع الفنانة ميمى جمال والفنان حسين الشربينى فى مسرحيه احترس من الشوادر.

كما قدم فيلم الشبر ونص مع حسن حسنى ومسرحية روايح مع الفنانة فيفى عبده وأيضا مسلسل قمر مع الفنانة فيفى عبده.

موعد العزاء

ولم تعلن أسرة الفنان الراحل أحمد الشوكي عن موعد العزاء حتى الآن ومن المفترض ان يتم الإعلان عن الموعد خلال ساعات قليلة من الآن.