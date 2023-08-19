خبير: مدينة طيبة القديمة أهم مكان أثري في العالم بعد الأهرامات

قال خالد سعد، الخبير الأثري، إن مدينة طيبة القديمة "الأقصر"، تعتبر أهم مكان أثري في العالم بعد منطقة الأهرامات، وذلك طبقًا لتصنيف منظمة "اليونسكو"، التي صنفتهما ضمن مناطق التراث العالمي، حيث تحتوي الأقصر على كم كبير من المقابر الملكية الفرعونية.

وأضاف سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،، أن الأقصر تحتوي أيضاً على كم كبير من المعلومات الخاصة بمقابر العمال، ومعلومات عن فن النحت، بالإضافة إلى احتواء معبد "الرومنسيوم" على أكبر تمثال على وجه الأرض قام بصنعه البشر، ويبلغ وزنه نحو ألف طن.

وأشار إلى أن المدينة تضم أيضًا منطقة "وادي الملكات"، و"وادي الملوك"، والتي ضمت العديد من المقابر لأشهر ملوك مصر القدماء، أبرزها مقبرة توت عنخ آمون، ورمسيس الثاني، وتحتمس الثالث، بالإضافة إلى معبد الأقصر ومعبد الكرنك.