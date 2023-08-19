عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

جولة وزير التنمية
جولة وزير التنمية المحلية في القليوبية

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام، وقاما بإزالة الستار إيذاناً بالانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بتكلفة 47 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبى المحافظ، والمهندس محمد السيد، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء وليد جوهر، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وعضو مجلس النواب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب ذلك، افتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبد الحميد الهجان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة رسمياً، والذى يقع على مساحة 116م2 بتكلفة 1.20 مليون جنيه.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية عدا  من الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية دور المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها. 

ولفت إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية، خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن عدد المترددين يومياً على المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة حوالى 50 مواطناً، وتم تشغليه بصورة تجريبية في شهر مارس الماضى، وهناك متابعة يومية لسير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن المحافظة تضم عددا من المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بإجمالى 106 شبابيك لتقديم الخدمات لحوالي 785 مواطنا يومياً بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في جيع  أجهزة الدولة بما يساهم في سرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة عالية.

IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0018
IMG-20230819-WA0019
IMG-20230819-WA0019
IMG-20230819-WA0015
IMG-20230819-WA0015
IMG-20230819-WA0016
IMG-20230819-WA0016
IMG-20230819-WA0017
IMG-20230819-WA0017
IMG-20230819-WA0014
IMG-20230819-WA0014
وزير التنمية المحلية القليوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميًا.. وهذه قيمة عيار 21 الآن بمصر

وداعًا أزمة السجائر|الأسعار تتراجع أخيرا بعد 80 جنيها وهذا ثمن علبة الكليوباترا

الوزراء يكشف عن حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في العام الجديد

قرار جمهوري بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة

ننشر أسماء رجال الأعمال المتهمين في أكبر قضية لتهريب الآثار

ودوني بني مزار عاوز أموت هناك.. اللحظات الأخيرة فى حياة أحمد الشوكى

حنطور وكارو و"عَجَل"| قرار عاجل بترخيص مركبات النقل البطيء.. تفاصيل اللوحات الجديدة

تورط رجلي أعمال وأجنبية في أكبر قضية تهريب آثار للخارج ..عقوبة رادعة

موضوعات متعلقة

وزير التنمية المحلية يفتتح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في القليوبية

ترشيحاتنا

مبيحصلش كده في الأهلي.. أحمد مرتضى يفتح النار على مدرب يد الزمالك

وزير التنمية المحلية يفتتح معرض أيادي مصر للمنتجات اليدوية والتراثية في بنها

إعلان نتائج البرنامج الوقائى لحماية طلاب المدارس من تعاطي المخدرات.. غداً

الجديد في علاج الأورام.. موضوع مؤتمر طب بنين الأزهر الدولي في 31 أغسطس

وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

متابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023بسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كفتة الدجاج بمذاق لا يقام

بشرى للمواطنين.. انخفاض أسعار 7 سلع أساسية .. ماهي؟

نيرمين الفقي تستعرض جمالها على البحر بهذه الإطلالة| شاهد

يتسبب في 4 أمراض خطيرة.. علامات نقص فيتامين د عند الرجال 

فيديو

بعد التخزين الرابع لسد النهضة.. شراقي: السد العالي حصن أمان لمصر

قبلات وأحضان.. معجبات تقتحمن حفل وائل كفورى فى فرنسا.. فيديو

يتدرب على الاستعراضات.. شاهد البروفات الأخيرة لحفل محمد رمضان فى السعودية

شكلي فاضلي شوية وهبقى من الأموات.. مطرب مهرجانات تنبأ بوفـ ـاته في نفس اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ