وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أعمال تطوير المرحلة الثانية للديوان العام، وقاما بإزالة الستار إيذاناً بالانتهاء من أعمال التطوير، وذلك بتكلفة 47 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبى المحافظ، والمهندس محمد السيد، مساعد الوزير للتخطيط، والدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد، نائبي المحافظ، واللواء وليد جوهر، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات، وعضو مجلس النواب النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وعقب ذلك، افتتح اللواء هشام آمنة واللواء عبد الحميد الهجان المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة رسمياً، والذى يقع على مساحة 116م2 بتكلفة 1.20 مليون جنيه.

وحرص الوزير والمحافظ على تفقد سير العمل بالمركز التكنولوجي للاطمئنان على حسن معاملة المواطنين وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها.

كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ القليوبية عدا من الإدارات بالديوان العام للمحافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية أهمية دور المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات، وضمان جودة وسرعة تلك الخدمات بما يحقق رضاهم عنها.

ولفت إلى أن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة المصرية، خاصة عقب الانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية الجديدة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط مع رفع كفاءة العاملين والارتقاء بالكوادر البشرية وتدريبها على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما وجه اللواء هشام آمنة بسرعة الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة من المواطنين، وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم.

من جانبه، أكد محافظ القليوبية أن عدد المترددين يومياً على المركز التكنولوجي بالديوان العام للمحافظة حوالى 50 مواطناً، وتم تشغليه بصورة تجريبية في شهر مارس الماضى، وهناك متابعة يومية لسير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز للخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عبد الحميد الهجان إلى أن المحافظة تضم عددا من المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن بإجمالى 106 شبابيك لتقديم الخدمات لحوالي 785 مواطنا يومياً بصورة لائقة ومميزة من خلال تفعيل أدوات تكنولوجيا المعلومات في جيع أجهزة الدولة بما يساهم في سرعة إنجاز تقديم الخدمات بسهولة وكفاءة عالية.

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