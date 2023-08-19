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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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هندسة القاهرة تستقبل طلاب الثانوية العامة الجدد .. الكلية تعلن تعليمات هامة لمن يرغبون فى الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عميد هندسة القاهرة يعلن عن شروط الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة للطلاب غير المرشحين لـ جامعة القاهرة

 

 

تنسيق الجامعات 2023.. بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق  ، أعلنت الكليات بدء استقبال طلاب الثانوية العامة 2023 للتقديم بالكليات التي تم ترشيحها من مكتب التنسيق الإلكتروني ومن ضمن الكليات كلية الهندسة جامعة القاهرة . 

أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، عن إجراءات الالتحاق بالبرامج المتخصصة بنظام الساعات المعتمدة للطلاب الذين لم يستلموا بطاقة الالتحاق المبكر .

وقال الدكتور حسام عبد الفتاح ، على الطلاب اتباع الإجراءات التالية للالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة:
١- الدخول الى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمي لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني 
https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1

وإدخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .

٢- تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير و ليس باستخدام التلفون المحمول 
- اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل 
- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل 
- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها 
- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية 
- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب 
- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به 
- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب.

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كما أعلن الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة جامعة القاهرة ، تعليمات هامة بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية الذين تم ترشيحهم لإحدى كليات القطاع الهندسى بالجامعات الحكومية غير جامعة القاهرة من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية .

١- الدخول على صفحة التحويلات على البوابة الإلكترونية لطلاب جامعة القاهرة من خلال الرابط الإلكترونى الآتى 
https://w services.cu.edu.eg/
و ادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخه من استمارة التحويل و سداد رسوم التحويل من خلال منصة فورى

٢- الدخول الى صفحة تقديم طلب التحاق ببرامج الساعات المعتمدة على الموقع الرسمى لكلية الهندسة جامعة القاهرة من خلال الرابط الالكتروني 
https://std.eng.cu.edu.eh/app form.asps?f=1
وادخال البيانات المطلوبة ثم طباعة نسخة من استمارة الالتحاق .
٣- تجهيز المستندات الآتية أصل و صور ضوئية يتم تصويرها من خلال ماكينة تصوير و ليس باستخدام التلفون المحمول
- نسخة مطبوعة من استمارة التحويل التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ٢ 
اصل شهادة الثانوية العامة + ٤ صور منها 
- نسخة مطبوعة من استمارة الالتحاق التى تم عملها فى الخطوة رقم ١ 
- ٤ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى للطالب + الاطلاع على الأصل 
- ٣ صور ضوئية من وجه و ظهر بطاقة الرقم القومى لولى الأمر + الاطلاع على الأصل 
- أصل شهادة ميلاد الطالب مميكنة + ٤ صور ضوئية منها 
- ٤ نسخ مطبوعة من بطاقة الترشيح لكلية الهندسة جامعة القاهرة الصادرة من مكتب تنسيق القبول بالجامعات و المعاهد الحكومية 
- عدد ١٠ صورة شخصية مقاس ٤*٦ ومسجل عليها اسم الطالب 
- بالنسبة للذكور ، نموذج ٢ جند مع استيفاء البيانات المطلوبة به 
- بالنسبة للطلاب الذكور مواليد ٢٠٠٥ وما قبلها ، البطاقة العسكرية أو نموذج ٧ جند معتمد من قسم الشرطة التابع له الطالب

نتيجة المرحلة الأولى من التنسق تنسيق الجامعات 2023 كلية الهندسة جامعة القاهرة جامعة القاهرة الساعات المعتمدة

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