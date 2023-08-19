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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ترقبوا نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023.. عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 ، خلال ساعات على موقع وزارة التربية والتعليم .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إنه سيتم تفعيل رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم بمجرد اعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يظهر على بوابة مركز المعلومات التي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على  https://emis.gov.eg/ 

كما يظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة التعليم الفني التي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على : https://fany.emis.gov.eg/ 

الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023

كانت امتحانات  الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023  “التحريرية ” قد  انتهت صباح يوم الثلاثاء الموافق 8/8/ 2023،  وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأدى امتحانات  الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 عدد (58118) طالب وطالبة في (358) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (645) مادة امتحانية في الفترة من 29/7/2023 وحتى 8/8/2023.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات  الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 قد تمت  وفق الخطة الموضوعة لها بصورة ميسرة للطلاب  الممتحنين.

وبعد انتهاء امتحانات  الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 “التحريرية”، تم استكمال الاختبارات العملية والمعملية لباقي المواد بعد إنتهاء الإختبارات التحريرية طبقا للجداول المعلنة بالمدارس الفنية فى التواريخ المحددة لكل لجنة.

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