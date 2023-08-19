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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

دورة تدريبية بأكاديمية الشرطة للطلاب والطالبات بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة.. صور

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

عقدت أكاديمية الشرطة، دورة تدريبية لطلبة وطالبات كلية الشرطة خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/8/2023م حتى يوم الأربعاء 16/8/2023م ، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات .

وتعرف خلالها الطلبة والطالبات على ماهية قواعد الأمم المتحدة (نيلسون مانديلا) لمعاملة السجناء من خلال دراسة التطور التاريخى لقواعد معاملة السجناء والإلمام بالمبادئ الأساسية المنظمة لتلك القواعد، وتم إستعراض بعض تجارب الدول فى آلية التفتيش الداخلية كما ورد بكتيب تقييم مدى الإمتثال لقواعد "نيلسون مانديلا" قائمة لآليات التفتيش الداخلية ، وفهم حقوق النزلاء ومعاملتهم وفقا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعى وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء .

 وفى ختام الدورة تم إستعراض أهم الإنجازات الوطنية فى مجال تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل بالوزارة والذى إنعكس على الطلبة والطالبات بمزيد من التثقيف والفهم والوعى بالقواعد الدولية والأممية فى مجال معاملة السجناء للوصول إلى تطوير أداء هؤلاء الطلبة بمجرد إنخراطهم فى مجالات العمل الأمنى فى المستقبل القريب عقب التخرج .

وذلك فى إطار التطوير والتحديث الذى تقوم به وزارة الداخلية فى شتى المجالات ومنها الناحية العلمية والثقافية.

 

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اكاديمية الشرطة الأمم المتحدة التطوير والتحديث دورة تدريبية طالبات كلية الشرطة مكتب الأمم المتحدة

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