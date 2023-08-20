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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

صدى البلد

يحتفل العالم في ١٩ أغسطس من كل عام باليوم العالمي للبطاطس المقلية، والتي تعد من الأطباق الجانبية الأكثر استهلاكاً في العالم. 

ووفقا لموقع هيلثى نقدم لك فى هذا التقرير أضرار البطاطس المقليَّة..


 

كشفت دراسة فرنسيَّة، أنَّ البطاطس المقليَّة في درجات حرارة تفوق 120 درجة مئويَّة تولد تفاعلاً كيميائياً ينتج منتجات سامة تسرعالشيخوخة المبكرة تتسبب في انتشار التجاعيد والسمنة.


 

وتوصلت الدِّراسة، التي قادها إريك بولانير، الخبير في الأحياء في جامعة ليل 2، إلى أنَّ الأغذية التي تخضع لدرجات حرارة عالية تتسببفي الإسراع بظهور التجاعيد والشيخوخة.


 

وتحتوي الأجزاء المحروقة من البطاطس المقليَّة وكذلك الخبز المحمص والبسكويت على مادة الأكريلاميد، وهي مركب كيميائي مسرطن وسامللأعصاب في الخلايا الحيوانيَّة وليس البشريَّة.


 

وأظهرت دراسة أميركيَّة حديثة أجريت على البشر والحيوانات، أنَّ هذه المنتجات قد تسبب لدى الإنسان مشكلات في الذاكرة مثل التييسببها مرض الزهايمر. وانطلاقاً من هذه الدِّراسة، توصل فريق بولانير إلى وجود رابط بين هذه المنتجات وشيخوخة الأوعية الدمويَّة.


 

وكانت دراسة ألمانيَّة سابقة، شددت على ضرورة امتناع السيدات الحوامل والمرضعات عن تناول البطاطس المقليَّة ورقائق الشيبس وغيرها منالأطعمة التي تحتوي على مادة «آكريلاميد» الكيميائيَّة السامَّة.


 

أضرار تناول رقائق البطاطس ( الشيبس ) على صحة الطفل :


 

    صنفت أكاديمية طب الأطفال الأمريكية AAP الشيبس كأسوأ طعام ممكن أن يقدم للطفل لما فيه من مضار على الصحة ، ومن هذهالأضرار :

⁦١-⁩ الإدمان على تناوله حيث أن شركات تصنيع الشيبس تعمل على إضافة مواد تحفز الشخص على إدمان تناوله بعدة طرق منها وجودمستويات عالية من النشويات والكربوهيدرات المكررة في الشيبس التي يمكن أن تغير مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم مما يؤديلزيادة الجوع و الرغبة بتناول كميات أكبر.

٢-⁩ تناول الحامل للشيبس بكثرة يضر بالأجنة مثل ضرر تدخين الأم و ذلك لوجود مادة الأكريلاميد الكيميائية السامة التي تؤثر على نمودماغ الطفل و نمو الجسم  .

٣-⁩ ارتباط تناول الشيبس باضطرابات نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD.

٤-⁩ البدانة: لإحتوائه على نسبة عالية من النشويات و الدهون والسعرات الحرارية والتي يمكن أن تزيد من مخاطر زيادة الوزن و السمنة وبالتالي ترفع من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان .

٥-⁩ إرتفاع الضغط الدموي بسبب إرتفاع محتوى الصوديوم في الشيبس و الذي قد يؤثر بشكل سلبي على صحة القلب والأوعية الدموية .

٦-⁩ إرتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم بسبب ارتفاع كمية الدهون غير المشبعة الموجودة في رقائق البطاطا، حيث أن تناول كيس واحدمن الشيبس يومياً يعادل شرب 5-9 لتر من الزيوت سنوياً

٧-⁩ التحسس الغذائي و نقص المناعة الناجم عن تأثير المواد الحافظة و المنكهات و الملونات الموجودة في الشيبس.

 

٨-⁩ تسوس الأسنان .

 

٩-زيادة خطر الإصابة بداء السكري والسرطان على المدى البعيد.

أضرار كارثية اضرار البطاطس الحوامل والمرضعات

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