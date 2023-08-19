تنسيق الجامعات 2023.. شروط التحويلات بكلية الاعلام جامعة عين شمس

اعلنت كلية الاعلام جامعة عين شمس شروط التحويلات بكلية الاعلام جامعة عين شمس لاول مرة في تنسيق الجامعات 2023.

وتضمنت الشروط ما يلي:

1- أن يكون الطالب منقولاً من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة وفقاً للقواعد المنظمة وبعد إجراء مقاصـة بمعرفة الكلية ولا يجوز قبول الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثالثة والرابعة.

٢- أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير GPA "۳,۷۰" على الأقل في العام السابق.

٣- أن يتبع الطالب التوزيع الجغرافي لجامعة عين شمس.

٤- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى متضمنة عنوان الطالب قد مضى على استخراجها ستة أشهر على الأقل.

٥- لا تقبل الكلية نقل القيد.

٦- لا تقبل الكلية المفصولين.

٧- لا تقبل الكلية المؤهلات العليا.

٨- لا تقبل الكلية الحالات الخاصة نظرا لطبيعة الدراسة العملية بالكلية.

لا تنطبق قواعد التشعيب الخاصة ببرامج الكلية على الفرقتين الأولى والثانية ويبدأ التشعيب بالفرقة الثالثة.