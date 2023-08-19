هل يهدد توسع مجموعة "بريكس" مكانة الدولار الأمريكي|تقرير

تعقد مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية قمتها الخامسة عشرة في وقت لاحق من هذا الشهر، وستناقش القمة توسيع الكتلة ، وزيادة استخدام العملات المحلية وإمكانية وجود عملة بريكس التي قد يكون لها القدرة على تحدي هيمنة الدولار الأمريكي.

وتعقد مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة الرئيسية ،والتي تضم كل من البرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا وروسيا ، قمتها الخامسة عشرة في وقت لاحق من هذا الشهر وستناقش توسيع الكتلة ، وزيادة استخدام العملات المحلية وإمكانية وجود عملة بريكس التي قد يكون لها القدرة على تحدي هيمنة الدولار الأمريكي.

ويمكن لأي توسع في مجموعة البريكس أن يحدد السرعة التي يعتمد بها التكتل الأنظمة التجارية والمالية خارج نطاق الدولار، وتنتشر التسأولات حول عدد من الدول ، والتي ستنضم في أول توسع منذ عقد، من أجل تقييم كيفية ارتباط الطموحات السياسية بالاتجاهات الاقتصادية الأساسية.

كما تلقي القمة نظرة فاحصة على التطور العام لدور الدولار الأمريكي في مختلف مجالات الاقتصاد والأسواق العالمية، ينصب التركيز هنا على البلدان التي انضمت بالفعل إلى بنك التنمية الجديد الذي ترعاه مجموعة بريكس، وتشمل دول مصر والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش..

وكان هناك انخفاض في حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية من العملات الأجنبية ، ولكن استخدام الدولار ثبت بشكل جيد للغاية في التجارة والأصول الخاصة وإصدار الديون وعمومًا في سوق العملات الأجنبية العالمي.



ويعتبر اليورو من بين المنافسين الأوليين للدولار الأمريكي ، فيحتل اليورو المركز الثاني ، لكن هيمنته لا تُرى إلا في أوروبا، بالنظر إلى البريكس ، يبدو أن تضخيم الصين لخطوط مقايضة الرنمينبي قد ساعد على تعزيز استخدام عملتها في التجارة والاحتياطيات الدولية ، ونفور روسيا الجيوسياسي من الدولار أعطى دفعة إضافية لليوان الصيني ، لكن ضوابط رأس المال الصينية والإصدار المنخفض لسندات الباندا تبقى عقبة.



ولا يبدو أن الاستخدام المتزايد للعملات البديلة يهدد الدولار بل يزيد المنافسة بين العملات الإقليمية وسط تفكك التجارة وتدفقات رأس المال.



ولم تحرز أي عملة أي اختراق في المكانة البارزة للدولار كعملة إصدار مفضلة، بعد أن كان عاملاً رئيسياً في إزالة تاج الجنيه الإسترليني في القرن الماضي ، فإن تحدي مكانة الدولار في سوق الديون الدولية يجب أن يكون استراتيجية مركزية للمولعين الصغار.

وبشكل عام ، لا يوجد أي دليل قاطع على أن الدولار يسير على طريق الانحدار في هذه المرحلة، ومع ذلك ، لا تزال تواجه التحديات نابعة من الاقتصاد والجغرافيا السياسية.

تحديات الدولار



دفعت الحرب في أوكرانيا وتجميد احتياطيات العملات الأجنبية الروسية في عام 2022 الكثير من النقاش حول تسليح الدولار ، وانقسام الكتل الجيوسياسية ، وفي نهاية المطاف الانخفاض في استخدام الدولار، وهو جزء لا يتجزأ من هذا النقاش لن يقتصر فقط على كيفية تطور تلك التجمعات الجيوسياسية ولكن أيضًا ما إذا كان بإمكان العملات الأخرى تحدي الدور الدولي للدولار.

ويعتقد أن موضوع إزالة الدولرة قد يكتسب بعض الزخم هذا الصيف عندما يجتمع كبار قادة دول البريكس في جنوب إفريقيا في بين الـ 22-24 أغسطس الجاري.

ويتصدر جدول أعمال القمة التوسيع المقترح لهذه المجموعة الجيوسياسية وربما بعض المقترحات المتعلقة بنظام الدفع المشترك بعملات البريكس.

وفيما يتعلق بتوسع بريكس ، ينصب التركيز هنا على البلدان التي انضمت بالفعل إلى بنك التنمية الجديد الذي ترعاه مجموعة بريكس، وتشمل دول مصر والإمارات العربية المتحدة وبنغلاديش.

ويجادل مؤيدو التغيير المتسارع بأنه قد يتم تضمين بعض مصدري النفط الرئيسيين مثل المملكة العربية السعودية وإيران ونيجيريا أيضًا، ومع ذلك ، يحذر الخبراء من أن الاحتكاك بين الصين - من دعاة التوسع - والهند الأكثر تحفظًا يجعل الموضوع غير مؤكد إلى حد كبير.

الأمر كله يتعلق بسرعة أي توسع في مجموعة البريكس



وتنحصر أهمية القمة في الجدل حول إلغاء الدولرة هو أن سرعة التوسع في دول البريكس يمكن أن تحدد السرعة التي تتبنى بها هذه الكتلة الأنظمة التجارية والمالية خارج نطاق الدولار، وهناك أيضًا اقتراحات بأن هذه القمة يمكن أن تعيد تقديم موضوع عملة البريكس، بعيدًا عن التخلي عن عملاتهم الوطنية ، ويُفترض أنه يمكن متابعة هذا المشروع على غرار وحدة الحساب الجديدة على غرار حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، وعلى سبيل المثال ، قد يتطلب بنك التنمية الوطني أو أي تجارة أخرى يتم إجراؤها في "بريكس" من المستخدمين الاحتفاظ بمزيد من هذه العملات وربما ينجذبون بعيدًا عن الدولار.

إنشاء وحدة حساب بريكس يمكن أن يزيد حصص هذه العملات في احتياطيات العملات الأجنبية لمستخدمي بريكس - بالطريقة نفسها التي كان من المفترض أن يؤدي فيها دخول الصين في سلة حقوق السحب الخاصة لعام 2015 إلى زيادة الاهتمام بالرنمينبي بعيدًا عن التكهنات حول مستقبل البريكس.