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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

3 عروض مصرية في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

عرض فريدا
عرض فريدا

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران، عن مشاركة 3 عروض مصرية في المهرجان هذا العام، والذي تقام فعالياته خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل. 

ووقع اختيار لجنة مشاهدة العروض المصرية على عرضين من أصل 90 عرضًا مصريا، تقدموا بطلبات للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهما: 

1- عرض "الرجل الذي أكله الورق" عن قصة "تاجر البندقية" لوليم شكسبير، دراماتورج وإخراج محمد الحضري.

2- عرض "من أجل الجنة إيكاروس" كتابة بينديكت نويشتاين، كلاوس أوفركامب، وكريستيان شايدولوفسكي، وأعد النص وترجمه إلى العربية محمد الهجرسي، وأخرجه أحمد عزت الألفي. 

واختارت اللجنة العليا للمهرجان عرض "فريدا" للمشاركة خارج المسابقة الرسمية، وهو من إنتاج فرقة الرقص المسرحي الحديث، صممته وأخرجته سالي أحمد. وتضم لجنة مشاهدة العروض المصرية كلا من: د. رانيا فتح الله، د. محمد زعيمة، أحمد خميس، أحمد عبد الرازق أبو العلا، رنا عبد القوي، عبير علي، محمد الروبي، د. ياسر علام، د. عمرو دوارة، بالإضافة إلى زيزي المصري مقررا للجنة. 

وكانت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أعلنت عن إقامة 8 ورش في العناصر المسرحية المختلفة خلال الدورة الثلاثين، هي: ورشة "رسم وبناء الشخصية" ويقدمها الفنان لوك لينر، وورشة "تقنية Meisner" ويقدمها الفنان "نديم"، وورشة "بروڤة ممتدة" وتقدمها الفنانة نورا أمين، وورشة "مسرح إعادة التمثيل: تجسيد المشاعر والقصص عبر تقنيات المسرح الجسدي" وتقدمها الفنانة داليا صبور، وورشة "تنمية مصادر التمويل" ويقدمها المخرج أحمد العطار، وورشة "موسيقى الجسد والمسرح" تقدمها الناقدة الموسيقية الدكتورة ياسمين فراج"، وورشة "توظيف الارتجال لتفجير الطاقات الإبداعية للممثل" وتقدمها الدكتورة إنجي البستاوي، وورشة "أصول ومبادئ المسرح الارتجالي" ويقدمها الفنان رمزي لينر.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات العربية الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويقوم المهرجان بتكريم عدد من الشخصيات العالمية المهتمة بفنون المسرح التجريبي، ويمنح الجوائز لأفضل العروض في المجالات المسرحية المختلفة. 

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي سامح مهران فريدا

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