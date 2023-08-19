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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان صفط اللبن للمسئولين: عاوزين نرصف الطريق

الخط الساخن
الخط الساخن

أرسل القارئ محمد الشيخ، شكواه لخدمة “بين الناس”، بموقع “صدى البلد”، متضررا من الطرق المتهالكة والسيارات التي تسير بدون لوحات بمنطقة سكنه.

وقال في شكواه نعاني نحن سكان منطقة صفط اللبن من عدم وجود خدمات بالمنطقة والطرق مكسره وسيارات متهالكة تسير بدون لوحات وانتشار القمامة وعدم إنارة الطريق. 

وطالب المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة؛ رأفة بسكان المنطقة، وعدم حدوث كارثة إنسانية، وعودة المظهر الحضاري للمنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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