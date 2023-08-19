الدور الثاني.. ماذا قال طلاب الثانوية العامة عن امتحان اللغة العربية؟| فيديو

أدى طلاب الثانوية العامة، الدور الثاني، امتحان اللغة العربية اليوم السبت، وتبعه امتحان التربية الدينية للطلاب الراسبون في الدور الأول.

وأعرب الطلاب أن الامتحان جاءت اسئلته مباشرة، وسهلة الي حد كبير عن أمتحان الدور الأول، ولم يواجهوا آي مشكلات داخل اللجان.

جدول امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”.

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.