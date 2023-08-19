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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الأكلة الشعبية الأكثر انتشارا .. طريقة عمل الكشري زي المحلات

صدى البلد

الكشري من الأكلات الشعبية المصرية و منتشرة في كثير من دول العالم ،وبتكلفة قليلة كما يعتبر الكشري من الوصفات المتكاملة غذائيا لاحتوائه علي الدهون والكربوهيدرات والمعادن والفيتامينات ،ويتكون بمكونات بسيطة جميعها متوفر في البيت وهذه الوصفة تكفي حوالي 10 أفراد ،ووقت تحضير ها يأخذ 20 دقيقة
ونقدم اليك اسهل طريقة عمل الكشري بالمنزل.

 

 

طريقة عمل الكشرى زي المحلات


مكونات الكشرى :

4 اكواب مكرونة مسلوقة

كوبان من الأرز الابيض

4 ملاعق كبيرة من الشعرية

5 اكواب من العدس الأسمر المسلوق

4 حبات من البصل مقطعين الي شرائح

زيت نباتي

8 فصوص من الثوم المهروس

4 اكواب من عصير طماطم

ملعقتان من صلصة طماطم

ملـح

فلفل اسود

ملعقه صغيرة كزبرة ناشفة

ملعقه ونصف كبيرة من الشطة

نصف معلقة متوسطة كمون

كوب من الخل

ربع نهائي كوباية من مـاء الدافئ

كوب من حمص الشام

 

 

طريقة عمل الكشري

في وعاء كبير و عميق علي النار قومي بوضع كمية من الزيت ونضيف اليها الشعيريه مع التقليب المستمر حتي تصبح لونها ذهبيا

ثم اضيفى الرز المغسول و المنقوع و العدس وقلبي لمدة 5 دقايق

ثم اضيفي الماء و رشة الملـح ونغطي الحلة بعد غليان مـاء ونتركه مده حوالي 20 دقيقة حتي يستوي علي نار هادئة

في مقلاة نضع القليل من الزيت ونقلي حلقات البصل حتي يتحمر ويترك جانبا

لتحضير الصلصة نسخن الزيت في قدر ونقوم باضافة الطماطم والثوم ونقلب ثم يضاف اليه صلصه الطماطم والكزبرة والكمون والملح والفلفل الاسود

لتحضير الدقة نقلى التوم وننزل بالكزبره والشطه ويضاف الخل وماء مع التحريك وبعد ذلك ننكها بالملح و الكمون

لتحضير الشطة سخني مقدار من الزيت وضيفي الشطه و ماء و صلصه طماطم

في اطباق التقديم ضعى طبقة من الارز بالشعيريه و العدس فوقها طبقه من المكرونة

ثم البصل المقلي و الحمص مسلوق و يقدم مع الصلصه و الدقة و الشطه وبالهنا والشفا.

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