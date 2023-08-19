المكسيك تطلق تحذيرات من فيضانات كارثية مع اقتراب إعصار هيلاري

تستعد المكسيك لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات "كارثية محتملة" في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأميركية المجاورة.

من المتوقع أن يدخل إعصار هيلاري منطقة باجا كاليفورنيا ،مساء السبت ، كإعصار قوي قبل أن يصل إلى جنوب ولاية كاليفورنيا في شكل عاصفة استوائية وسط تحذيرات من فيضانات قاتلة.

وحذر المركز الأمريكي الوطني للأعاصير من فيضانات كارثية ومهددة للحياة من العاصفة حتى يوم الاثنين ، في أحدث توقعاته صباح يوم اليوم ، وطلب من السكان توقع هطول أمطار غزيرة قبل مركز العاصفة، بحسب صحيفة الجارديان البريطانية.

وقالت التوقعات أنه يجب اتخاذ الاحتياطات والاستعدادات اللازمة لتأثيرات الفيضانات الناجمة عن هطول الأمطار يجب أن تكتمل في أقرب وقت ممكن ، حيث ستزداد الأمطار الغزيرة في جنوب غرب الولايات المتحدة ، ومن المتوقع حدوث فيضانات مفاجئة وحضرية وأرويو ، مع احتمال حدوث آثار خطيرة وكارثية محليًا من الليلة إلى يوم الاثنين.

ويعد إعصار هيلاري حاليًا من الفئة الرابعة مع رياح تصل سرعتها إلى 130 ميلاً في الساعة. في وقت مبكر من يوم السبت ، تركزت العاصفة على بعد حوالي 240 ميلاً (390 كم) بين الغرب والجنوب الغربي من الطرف الجنوبي لشبه جزيرة باجا.

على الرغم من أنه من المتوقع أن تضعف العاصفة اليوم ، فمن المحتمل أن تستمر في الإعصار عندما تضرب ساحل شبه جزيرة باجا كاليفورنيا، وعندما تصل إلى جنوب كاليفورنيا ، من المتوقع أن تضعف لتصبح عاصفة استوائية ، وهي أول عاصفة تضرب المنطقة منذ 84 عامًا.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية في لوس أنجلوس السكان من توقع هطول أمطار. ومن المتوقع أيضًا هطول أمطار في نيفادا وأريزونا ، حيث تضرب المناطق التي شهدت موجة حارة قياسية هذا الصيف.

وتم تجهيز بعض المدارس في كابو سان لوكاس بالمكسيك كملاجئ مؤقتة ، وفي لاباز ، العاصمة الخلابة لولاية باجا كاليفورنيا سور الواقعة على بحر كورتيز ، وقامت الشرطة بدوريات في الشواطئ المغلقة لإبعاد السباحين عن الأمواج، وتم إغلاق المدارس في خمس بلديات.

وفي غضون ذلك ، يتدافع المسؤولون في جنوب كاليفورنيا لإخراج الأشخاص غير المسكنين من الشوارع إلى الملاجئ استعدادًا للعاصفة.

وقالت جانيس هان ، رئيسة مجلس المشرفين في مقاطعة لوس أنجلوس أن خدمة المتنزهات القومية حديقة جوشوا تري الوطنية والمحمية الوطنية "موهافي" أغلقت لمنع الناس من أن تقطعت بهم السبل وسط الفيضانات.

وكانت المدن في جميع أنحاء المنطقة ، بما في ذلك في ولاية أريزونا ، تقدم أكياس الرمل لحماية الممتلكات من مياه الفيضانات.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية قد خصصت مسبقًا موظفين وإمدادات في المنطقة.

وحث بايدن للصحفيين أمس الجمعة في قمة كامب ديفيد الثلاثية حيث ألتقي بزعماء اليابان وكوريا الجنوبية الجميع ، وكل من في طريق هذه العاصفة ، على اتخاذ الاحتياطات والاستماع إلى توجيهات المسؤولين الحكوميين والمحليين.

وأعاد المسؤولون في جنوب كاليفورنيا فرض الحواجز الرملية ، التي بُنيت لحماية المجتمعات الساحلية المنخفضة من الأمواج الشتوية ، كما هو الحال في شاطئ هنتنغتون ، الذي يطلق على نفسه اسم "مدينة الأمواج".

وقال المسئولون إن العاصفة قد تجلب أمطارا غزيرة إلى جنوب غرب الولايات المتحدة ، وتغمر 3 إلى 6 بوصات (8 إلى 15 سم) في بعض الأماكن ، بكميات معزولة تصل إلى 10 بوصات (25 سم) ، في أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا.

وقالت كريستين كوربوزيرو ، عالمة الغلاف الجوي بجامعة ألباني والمتخصصة في أعاصير المحيط الهادئ أنه لم يسمع أحد من هطول الأمطار في جنوب كاليفورنيا من بوصتين إلى ثلاث بوصات' لهذا الوقت من العام، هذا يعني أن كمية الأمطار في الصيف والخريف ستأتي على الأرجح في غضون 6 إلى 12 ساعة.

وقال عالم الأرصاد جيف ماسترز من مركز اتصالات ييل المناخية وخبير الأرصاد الجوية الحكومية السابق أثناء الرحلة ، إن المنطقة قد تواجه أمطارًا مرة واحدة في القرن ، وهناك فرصة جيدة لكسر نيفادا سجل هطول الأمطار على الإطلاق.