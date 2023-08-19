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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الشيشيني فيصل يطالبون بإعادة رصف الشارع وإزالة المطبات الصناعية

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أرسل القارئ أحمد العطيفي، شكواه لخدمة “بين الناس” بموقع “صدى البلد”، متضررا من تدهور الشارع الذي يسكن به والذي يحتاج إلى الرصف.

 

وقال في شكواه: “نعاني نحن سكان شارع الشيشيني بالمريوطية فيصل من تدهور الشارع الذي يحتاج إلى إعادة رصف الطريق وإزالة المطبات الصناعية الغير قانونية وتحسين الإضاءة وعمل أرصفة جديدة”.

وطالب القارئ، المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة وعدم حدوث كارثة إنسانية وعودة المظهر الحضاري للمنطقة.

 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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