عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبة بالأكاديمية العسكرية للرئيس السيسي: نعدك أن نؤدي واجبنا بشرف لحماية الوطن

صدى البلد

وجهت إيمان عادل، إحدى طالبات الأكاديمية العسكرية في الدورة الأولى “معلمين”، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .

txt

السيسي: نعمل على تحقيق التوازن السياسي بين الشرق والغرب

txt

خطة طموحة .. الرئيس السيسي يوضح إجراءات الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وقالت إيمان عادل، في كلمتها أمام الرئيس السيسي، خلال تفقده للأكاديمية العسكرية،: "نعدك أن  نؤدي واجبنا بشرف؛ لحماية الوطن".

وأضافت إيمان عادل: "درسنا الكثير من المواد داخل الأكاديمية العسكرية، وهناك مفاهيم لم تكن راسخة لدينا، ومنها مفهوم القدرة، وهذا ما تعلماناه".

وتابعت إيمان عادل:" القدرة تعني فريق عمل، ودراسة، وتنبؤ بالتحديات التي نواجهها، وتعلمنا مفهوم القائد، فالقائد يعني المؤثر والمُلهم بشكل إيجابي".

وأكملت إيمان عادل، حديثها: "استفدت من المحتوى الذي درسناه داخل الأكاديمية العسكرية".

وعلق الرئيس السيسي، قائلا: "الكلام اللي قولتيه يسعدني، وإن شاء الله الروح دي تنعكس على العمل في المستقبل، ولما تعملي كده في مدرستك؛ هتلاقي دعم وتقدير من الجميع".

الأكاديمية الأكاديمية العسكرية السيسي الرئيس السيسي اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

خلص عليها قدام عيالها.. تاجر مخدرات ينهي حياة زوجته بالقليوبية.. شاهد

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

من بين 50 مهاجما.. كولر يطالب الأهلي بضم هذا اللاعب فورا

مكنش بيعرف يجيب جون قبل انضمامه للزمالك|الغندور يعلن قرب رحيل زيزو

التجارة 66 % الاداب 67% والحاسبات 79.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

ترشيحاتنا

تعرف على راتب كولر بعد اتفاق تمديد تعاقده مع الأهلي

كورونا لم تنته .. مستشار الرئيس للصحة يكشف أمر هام عن المتحور الجديد

بعد تصدره التريند بأغنية حلاوة روح.. محمد العريني: أحمد حلمي كلمني لهذا السبب

نقل 13 مواطنا إلى مستشفى بئر العبد أصيبوا في حادثين منفصلين بسيناء

بعد فشل صفقة سوزا.. من هو كريس بيديا مهاجم الأهلي المحتمل؟

ماذا نقول في ذكرى المولد النبوي الشريف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الباذنجان الأسود؟

شبيكة جريء.. رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة من الساحل

خناقة بالزمالك| خطوة واحدة تحرم النادي من الكونفدرالية.. وتحرك تأجل ضد هذا اللاعب

هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بالجلطة

فيديو

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

ادعوا لهما بالرحمة.. رحيل اثنين من مغني المهرجانات فجأة في نفس اليوم

600 جنيه.. سقوط قوي للذهب عالميا وهذا سعر عيار 21 الآن ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ