طالبة بالأكاديمية العسكرية للرئيس السيسي: نعدك أن نؤدي واجبنا بشرف لحماية الوطن

وجهت إيمان عادل، إحدى طالبات الأكاديمية العسكرية في الدورة الأولى “معلمين”، رسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقالت إيمان عادل، في كلمتها أمام الرئيس السيسي، خلال تفقده للأكاديمية العسكرية،: "نعدك أن نؤدي واجبنا بشرف؛ لحماية الوطن".

وأضافت إيمان عادل: "درسنا الكثير من المواد داخل الأكاديمية العسكرية، وهناك مفاهيم لم تكن راسخة لدينا، ومنها مفهوم القدرة، وهذا ما تعلماناه".

وتابعت إيمان عادل:" القدرة تعني فريق عمل، ودراسة، وتنبؤ بالتحديات التي نواجهها، وتعلمنا مفهوم القائد، فالقائد يعني المؤثر والمُلهم بشكل إيجابي".

وأكملت إيمان عادل، حديثها: "استفدت من المحتوى الذي درسناه داخل الأكاديمية العسكرية".

وعلق الرئيس السيسي، قائلا: "الكلام اللي قولتيه يسعدني، وإن شاء الله الروح دي تنعكس على العمل في المستقبل، ولما تعملي كده في مدرستك؛ هتلاقي دعم وتقدير من الجميع".