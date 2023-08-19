شاهد.. لحظة إطلاق النار ومصرع مستوطنين إسرائيليين في حوارة

تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على مستوطنين ومصرعهم في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وظهر اليوم إنهاء حياة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة، عند مغسلة سيارت في حوارة، ونجح بالانسحاب.

وعقب ذلك، شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجزي حوارة وزعترة العسكريين بالاتجاهين جنوب المدينة، وبوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غربا، وشددت من إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرقا، حيث يشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش، كما يشهد حاجز صرة العسكري تفتيشا دقيقا وأزمة خانقة للخارجين.

وأضافت أن بلدة حوارة جنوب المدينة تشهد انتشارا مكثفا لجيش الاحتلال، كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاق أبوابها، بدعوى البحث عن منفذ عملية إطلاق نار أدت إلى إنهاء حياة شخصين إسرائيليين، حسب الأنباء الأولية.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابة الحديدية على مدخل بلدة بيتا، واقتحمت عدة بلدات وهي: عوريف وجماعين وبيتا وعينابوس جنوب المدينة.