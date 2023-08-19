مسيرة احتجاجية لمستوطنين إسرائيليين بموقع عملية إطلاق النار في حوارة

أفادت إذاعة جيش الاحتلال ،اليوم السبت، بأن المستوطنون الإسرائيليون يقررون تنظيم مسيرة كبيرة الساعة 9:30 هذا المساء من مفترق يتسهار باتجاه موقع عملية إطلاق النار في حوارة.

كما الجيش الإسرائيلي يجري أعمال بحث وتمشيط في 6 مناطق قرب منطقة حوارة، وهذا يعني أنه ليس من الواضح أين فر منفذ العملية.

كما أندلعت مواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال اقتحام جيش الاحـتلال للبلدة؛ بحثاً عن منفذ عـمـلية حوارة.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، عن إقتحام الجيش الإسرائيلي لقرية عوريف جنوبي نابلس بحثا عن منفذي إطلاق النار على إسرائيليين اثنين.

وبدأ الجيش الإسرائيلي في عملية ملاحقة منفذي هجوم حوارة وينصب حواجز على الطرق القريبة من موقع العملية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المؤسسة الأمنية لم تحدد بعد خلفية هجوم حوارة الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين اثنين.

وقتل مستوطنين إسرائيلين اثنين (30 عاما، 60 عاما) في عملية إطلاق نار، اليوم ، في بلدة حوارة جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية بأنه تم إطلاق نار نحو إسرائيليين عند مغسلة سيارات في حوارة من قبل سيارة عابرة فرت من مكان الحادث.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة من الجيش تلاحق السيارة.

وأفاد موقع "والا" العبري عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله:" إطلاق النار كان دقيقاً جداً، وغير واضح إن كان المنفذ قد نزل من السيارة وأطلق النار أو أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة.

وأكد موقع "والا" العبري بأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المنفذ أطلق النار من سيارة مسرعة تجاه المستوطنين في حوارة وقتل اثنين ونجح بالانسحاب، وقد عثر جنود الاحتلال على فوارغ رصاص بالمكان.

فيما ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية: " "بحسب التحقيقات الأولية، وصل المنفذ إلى المغسلة سيراً على الأقدام، وتأكد من هوية المستوطنين، وبعدها أطلق النار نحوهما وانسحب مشياً على الأقدام إلى أزقة حوارة."

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال بأن قواته تنصب حواجز على مداخل ومخارج بلدة حوارة جنوب نابلس، وتجري عمليات تفتيش بحثاً عن منفذي عملية إطلاق النار.