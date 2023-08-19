«فلورانس» ممرضة بالذكاء الاصطناعي تساعد في الإقلاع عن التدخين| فيديو

‏قال المهندس، أحمد طارق، خبير أمن المعلومات، إن الذكاء الاصطناعي دخل في جميع المجالات، حتى الطعام والشراب، وفي المستقبل، سيكون هناك روبوتات قادرة على عمل طعام أي دولة في العالم.

‏وأضاف، ‏خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامية "هبة جلال"، المذاع عبر شاشة "المحور"، أن موضوع الممرضة "فلورانس" التي تساعد الناس في الإقلاع عن التدخين، هو أمر ليس بجديد، وقديم جدا، وكانت هناك روبوتات من قبل، تساعد المرضى، وترد عليهم.

وأشار إلى أن ما حدث الآن، هو نفس الشيء، والممرضة فلورانس، ترد على أسئلة المدخنين من خلال الذكاء الاصطناعي، وتتابع معهم.