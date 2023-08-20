عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ماهر فرغلي: هناك فساد مالي وانقسامات داخل جماعة الإخوان الإرهابية| فيديو

ماهر فرغلي
ماهر فرغلي

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك فساد مالي وانقسامات داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

txt

ماهر فرغلي: لدينا أجيال وأشكال متنوعة من التكفيريين دورهم صناعة الفوضى.. فيديو

txt

بعد 2013.. ماهر فرغلي: الإخوان أحدثت نقلة كانت باباً من الجحيم على مصر|تفاصيل

وأضاف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جماعة الإخوان تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية"، مشيرا إلى أن: "التنازع بين أجنحة جماعة الإخوان يتم على عدة أشياء، منها، النفوذ، والسيطرة على وسائل الإعلام، والأموال، وقيادة الجماعة".

وأشار ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن: "هناك فساد مالي ونزاع على القياد في جماعة الإسلامية"، موضحا: ""كل جناح يدعي أنه الأولى بقيادة الجماعة الإرهابية". 

ماهر فرغلي جماعة الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإخوان الإخوان الإرهابية فساد مالى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

"هتلر" و"الديون المتلتلة" دفعته للاستقالة| مغامرة أحمد مرتضى منصور مع الزمالك تنتهي قبل بدايتها

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن مهاجم الأهلي الجديد

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ترشيحاتنا

أول من يدخل الجنة.. 6 أعمال تيسر طريقك إليها

اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: إيريس أسرع تحورات كوفيد 19 انتشارا

أوكرانيا تعلن بدء تدريب قواتها على طائرات إف-16

موعد نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

الأهلي يتفق مع كولر على التجديد مقابل 185 ألف دولار

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فستان جريء.. درة تثير الجدل بأنوثتها رفقة زوجها

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ