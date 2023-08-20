ماهر فرغلي: هناك فساد مالي وانقسامات داخل جماعة الإخوان الإرهابية| فيديو

قال ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك فساد مالي وانقسامات داخل جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، خلال لقائه ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "جماعة الإخوان تستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية"، مشيرا إلى أن: "التنازع بين أجنحة جماعة الإخوان يتم على عدة أشياء، منها، النفوذ، والسيطرة على وسائل الإعلام، والأموال، وقيادة الجماعة".

وأشار ماهر فرغلي، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، إلى أن: "هناك فساد مالي ونزاع على القياد في جماعة الإسلامية"، موضحا: ""كل جناح يدعي أنه الأولى بقيادة الجماعة الإرهابية".