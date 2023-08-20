"هتلر" و"الديون المتلتلة" دفعته للاستقالة| مغامرة أحمد مرتضى منصور مع الزمالك تنتهي قبل بدايتها

حكاية 3 أيام لرئيس القلعة البيضاء...

في منشور مفاجئ وغير متوقع، أعلن أحمد مرتضي منصور عضو المجلس القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، استقالته ونشر بيانًا رسميًا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وتتابعت المفاجأت بإعلان أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، استقالة جماعية من منصبهم في الفترة الحالية بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها النادي.

وأعلن المستشار محمود محمد طه عضو المجلس، والنائب سليمان وهدان عضو المجلس، وبسنت جوهر استقالتهم أيضًا من مجلس القلعة البيضاء في منشور عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

سبب استقالة مجلس إدارة الزمالك

وأكد مصدر بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة اتفق بالإجماع على التقدم باستقالة جماعية لوزير الشباب والرياضة في الفترة الحالية في ظل حالة الهجوم التي يتعرض لها جميع أفراد المجلس.

وشدد المصدر على أن الظروف الصعبة التي يعاني منها النادي دفعت المجلس للإقدام على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

أبرز تصريحات أحمد مرتضي منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك

واتخذ أحمد مرتضي منصور، عدة قرارات خاصة بنادي الزمالك خلال تفويضه رئيسًا لنادي الزمالك، عقب رحيل والده المستشار مرتضي منصور عن النادي، ليتولى نجله منصب القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك.

وكان كشف أحمد مرتضى منصور، عن حقيقة رحيل أحمد سيد زيزو نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، وأكد أحمد مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي لم يتلق أي خطاب رسمي بعرض من الشباب السعودي لضم زيزو، مشددًا على أن الأمر لم يتخط كونه خطاب اهتمام من نادي الشباب بزيزو ورد الزمالك أنه لا توجد أي نيه لبيع اللاعب.

تجديد عقد فتوح

وأكد أحمد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أن النادي يقترب من تجديد عقد فتوح خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن هناك حدود لعقود اللاعبين في النادي ولا يجوز تخطيها.

وأضاف أن فتوح يقترب من الموافقة علي تجديد عقده وأكد علي أن الزمالك قدم العرض الأعلي في الدوري المصري، وعقب أحمد مرتضى أن الزمالك سيجدد عقد عدد من لاعبي الفريق أبرزهم محمد صبحي وعواد.

تأجيل دعم الزمالك لصفقات جديدة

وكان كشف أحمد مرتضي منصور أن أوسوريو المدير الفني للفريق وافق على تأجيل دعم الفريق بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، مشددا على أنه طالب بضم 3 لاعبين جدد.

وأكمل أن الزمالك سيدعم الفريق ولكن في موسم الانتقالات الشتوية المقبلة، وتابع أن الزمالك سيقوم بتجديد عقود عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

مديونية الزمالك 150 مليون جنيه

وكشف أحمد مرتضى منصور، إن الفارس الأبيض يعاني من حجز على أرصدة النادي، إذ أن حسابات نادي الزمالك بها أموال تصل لـ 100 مليون جنيه تقريبا، موضحًا أن المديونية التي يعاني منها الفارس الأبيض حوالي 150 مليون جنيه لـ 200 مليون جنيه، لافتا إلى أن الـ 100 مليون الموجودة في حسابات الفارس الأبيض تمثل جزء كبير من الحل.

وأضاف "منصور"، خلال تصريحات نقلتها قناة العربية، أن الزمالك لا يعاني فقط من أزمة الحجز على أرصدته وأنه غير قادر على الحصول على تلك الأموال فقط، بل الفريق يعاني كثيرًا من أنه غير قادر على أي تعاملات بنكية، "دلوقتي فيه حوكمة مالية، وأصبح كل شيء لازم يبقى فيه تعامل بنكي، وفاتورة إلكترونية، ودي مشكلة بتواجه الزمالك بشكل كبير، والزمالك بيسعى لحلها".

هجوم أحمد مرتضي منصور على مدرب يد الزمالك

وهاجم أحمد مرتضى منصور، القائم بأعمال رئيس نادي الزمالك، أحمد رمضان “هتلر”، المدير الفني لفريق اليد بالقلعة البيضاء.

وانتقد هتلر إدارة نادي الزمالك، إذ صرح بأن الإدارة لم تسدد رسوم الاشتراك في البطولة العربية ولن يلعب الفريق المباراة القادمة إذا لم يتم ذلك، كما أنه لم يضم لاعبين للفريق مثل كريم هنداوي بسبب الرسوم أيضا، مؤكدا أن لن يستمر في وجود هذه الإدارة، وما يتردد عن السفر بطائرة خاصة غير صحيح.

5 عقبات واجهت أحمد مرتضي منصور

وواجه أحمد مرتضى منصور القائم بأعمال رئيس نادى الزمالك ملف إيقاف القيد للاعبين، بعدما أخطر الاتحاد الدولى القلعة البيضاء بإيقاف القيد للنادى لمدة 3 فترات على خلفية عدم سداد الزمالك لغرامة فيفا التي فرضها على الزمالك لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالى والتى تصل لمليون و400 ألف دولار.

وكان يسعي أحمد مرتضي منصور لإنهاء أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا مع مرتضى منصور، الرئيس السابق للقلعة البيضاء، بعدما اتهم الأخير الأباتشي بقيادة تمرد فى الفريق لعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية.

بينما كانت أبرز الملفات التى واجهت أحمد مرتضى منصور، عدم حصول بعض نجوم الزمالك على مستحقاتهم المتراكمة منذ فترة طويلة ما جعلهم يهددون بالرحيل عن صفوف القلعة البيضاء، وعلى رأسهم الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح.

أما عن ديون نادي الزمالك، كان يسعي أحمد مرتضي منصور من أن ينتهي من ديون القلعة البيضاء، حيث أن النادى مطالب بسداد نحو 17 مليون دولار يجب دفعهم لكثير من الجهات منها جزء كبير لصالح الضرائب.

ومنعت أزمة الزمالك المالية من إبرام صفقات خلال الصيف الجاري، جعلته يخوض البطولة العربية "كأس الملك سلمان للأندية" في السعودية دون تدعيمات ليودع مبكرًا من الدور الأول.