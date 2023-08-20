محترف في الدوري التركي.. مدافع سوبر يقترب من الأهلي

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن صفقة جديدة على رادار النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

وقال محمد فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة " TeN " : "وضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي اللاعب حازم حسين زوما مدافع فريق كافكلي اسبور التركي ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية وتدعيم دفاع القلعة الحمراء بشكل رسمي .

وأضاف: "تواصل مارسيل كولر مع حازم حسين المدافع المصري المحترف في الدوري التركي خلال إجازة المدير الفني الأخيرة في سويسرا من أجل الحديث حول حضوره إلى القاهرة للاختبار قبل التعاقد معه رسمياً في ظل إصابة محمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة المتكررة .

وتابع : تسلم خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي 10 مباريات للاعب المصري حازم حسين، عبر وكيله؛ من أجل عرضها على كولر، عقب عودته من إجازته في سويسرا".

واختتم : كولر عرض على حازم حسين الانتظام في معسكر الفريق في النمسا ومشاهدته على الطبيعة لحسم التعاقد معه في الفترة القادمة وتدعيم خط دفاع الأهلي خاصة أن اللاعب مطلوب في أندية إسبانية أخرى وفي الفريق الثاني لأندية إسبانيول وليفانتي بخلاف تلقيه عرضا شفهيا من مسئولي الإسماعيليح للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي.