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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نور علي نور.. تكريم حفظة القرآن الكريم في الحفل السنوي بطنطا.. صور

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم

أقيم الحفل السنوي الكبير لتكريم حفظة القرآن الكريم بمدينة طنطا مساء اليوم السبت وتم منح 6 جوائز عمرة  وجوائز مالية للفائزين في المسابقة .

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اليوم.. أهالي طنطا يودعون إيهاب الشيخ استشاري الأورام بمسجد توكل

وأكد الحاج محمود عمار والحاج وليد عمار المشرفين على تنظيم المسابقة أنه تم اختبار المتقدمين في جميع المستويات على يد متخصصين من الأزهر الشريف والأوقاف وتم منح الفائزين عدد 6 عمرات وجوائز ماليه لنحو 60 شخصاً من أكثر من 13 قرية وذلك لحث المتقدمين علي الحفظ المستمر لكتاب الله تعالي وتدبر آياته.

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إصابات بين الفلسطينيين خلال مواجهات مع الاحتلال في القدس والضفة‎ الغربية


جاء ذلك بحضور الشيخ محمد عبدالموجود وكيل وزارة الأوقاف السابق والمشرف العام على المسجد الأحمدي بطنطا والدكتور ياسين بدراوي من علماء الأزهر الشريف والعشرات من الأهالي

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الازهر الشريف استشاري الحفل السنوى القران الكريم تكريم حفظة القرآن الكريم تكريم حفظة القرآن

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