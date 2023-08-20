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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تهاجم الأطفال وتعقر السيدات.. سكان بشتيل يشكون من الكلاب الضالة

كلاب ضالة
كلاب ضالة

أرسل القارئ محمد علي شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد، متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال في شكواه: يعاني سكان بشتيل بمحافظة الجيزة من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما تتسبب في الرعب للأطفال والنساء بعد أن عقرت أحد السيدات وتسببت في تلفيات لأسقف السيارات بسبب وقوفهم عليها .

وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان المنطقة.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الجمهورية الخط الساخن 5731 القيادة السياسي المتابعة المستمرة الكلاب الضالة انتشار الكلاب الضالة بمحافظة الجيزة حدوث كارثة إنسانية حل مشاكل المواطنين كلاب الضالة محمد علي

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