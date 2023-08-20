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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدى البلد للبحث عن أسرة طفل

طفل تم العثور عليه
طفل تم العثور عليه في طنطا

أرسلت القارئة ندى كامل، استغاثة عبر خدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن أسرة طفل تم العثور عليه. 

وقالت في استغاثتها إنه تم العثور علي هذا الطفل بتاريخ 10 اغسطس 2023 في ميدان المحطة دائرة قسم أول طنطا بمحافظة الغربية، عمره حوالي 6 سنوات، ولم يستطيع تعريفنا باسمه أو أيه بيانات أخرى وهو حاليا بنيابة قسم أول طنطا تمهيدا لإيداعه إحدي دور الرعاية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم

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