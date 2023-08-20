عباس شراقي يوضح كيف أنقذ السد العالي مصر من آثار سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا وموارد المياه في جامعة القاهرة، أن عدم حدوث فيضان العام الحالي جاء بسبب حجز سد النهضة المياه منذ شهر يوليو حتى اليوم، ومتوقع استمراره في الملء الرابع حتى شهر سبتمبر"، وأوضح أن يوم 15 أغسطس الذي تحتفل فيه مصر بعيد "وفاء النيل" من كل عام جاء بدون فيضان، بسبب احتجاز المياه.

وقال الدكتور عباس شراقي إن إثيوبيا تحجز نحو 45% من حصة مصر المائية، كاشفا النقاب عن سبب عدم حدوث فيضان العام الحالي.

85 % من مياه النيل تأتي من إثيوبيا

وأضاف الدكتور عباس شراقي في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، أن نسبة 85% من مياه النيل تأتي من إثيوبيا و15% من بحيرة فيكتوريا، وأوضح أن إثيوبيا تحتجز 25 مليار متر مكعب مياه، وأن جزءا منها سيأتي لمصر في الأشهر المقبلة، طالما أن بوابتي التصريف مفتوحتان.

وأكد الدكتور عباس شراقي أن العام المائي في مصر بدأ مع بدء أمطار الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر، بحسب شراقي، وقال إن "السد العالي جعل أيام مصر كلها أعياد، لأن المياه تخرج يوميا منه".

وكان رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أكد في تصريح سابق أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية.

وأكد الدكتور عباس شراقي، في تصريحات سابقة، أنه “لن يعطش مواطن مصري أو يتوقف قيراط واحد عن الزراعة في مصر بسبب نقص المياه في ظل وجود السد العالي”، وأن الدولة استطاعت منع وصول أضرار التخزينات الإثيوبية السابقة والحالية إلى المواطن مباشرة.

حقيقة علمية مقترنة بالتمسك القوي بالحقوق المصرية

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن السد العالي يظل دائماً حصن الأمن المائي لمصر، وليس صحيحاً أنه سوف يخرج عن الخدمة في نهاية 2024 كما يروج البعض، وإن شاء الله لن يحدث ذلك أبداً لأسباب جيولوجية في جميع دول المنابع حتى وإن اكتمل سد النهضة، هذا ليس تهويناً لكنها الحقيقة العلمية المقترنة بالتمسك القوي بالحقوق المصرية طبقا للاتفاقيات والأعراف الدولية.