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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة قدم
كرة قدم

تقام اليوم الأحد 20-8-2023 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم، ولعل أبرزها مباراة برشلونة وقادش ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني بجانب نهائي بطولة كأس العالم للسيدات بين إسبانيا ضد إنجلترا .

نهائي كأس العالم للسيدات 2023 

إسبانيا vs إنجلترا – الساعة 1 ظهرًا - beIN Sports 2 HD Premium

 الدوري الإنجليزي

أستون فيلا vs إيفرتون –الساعة  4 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

وست هام vs تشيلسي – الساعة  6.30 مساء - beIN Sports 1 HD Premium      

الدوري الإسباني

جيرونا vs خيتافي –الساعة  6.30 مساء - beIN Sports HD 6      

برشلونة vs قادش – الساعة  8.30 مساء - beIN Sports HD 1      

ريال بيتيس vs أتلتيكو مدريد –الساعة  10.30 مساء - beIN Sports HD 1  

الدوري الإيطال

روما vs ساليرنيتانا – الساعة  7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1      

ساسولو vs أتالانتا – الساعة  7.30 مساء - AD SPORTS Premium 2      

أودينيزي vs يوفنتوس – الساعة 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1  

ليتشي vs لاتسيو – الساعة  9.45 مساء - AD SPORTS Premium 2

الدوري الألماني

يونيون برلين vs ماينز – الساعة  4.30 مساء

آينتراخت فرانكفورت vs دارمشتات –الساعة 6.30 مساء

الدوري الفرنسي

ليل vs نانت – الساعة  2 ظهرًا - beIN Sports HD 2

لوريان vs نيس – الساعة  4 مساء - beIN Sports HD 2

ستاد ريمس vs كليرمون فوت – الساعة  4 مساء - beIN Sports 3 HD Premium

لوهافر vs ستاد بريست – الساعة 4 مساء - beIN Sports HD 4

موناكو vs ستراسبورج – الساعة 8 مساء - beIN Sports HD 2

لانس vs رين – الساعة  9.45 مساء - beIN Sports HD 2

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