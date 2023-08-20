صور جديدة من حفل محمد رمضان في جدة

حفل غنائي ضخم نظمته شركة Benchmark للنجم محمد رمضان في مدينة جدة ضمن فعاليات تقويم جدة وحضر الحفل الآلاف من الجمهور السعودي الذين رقصوا طوال الحفل على أغاني واستعراضات محمد رمضان التي أشعلت حفلات صيف جدة في السوبر دووم.

أفتتح الحفل بالفقرة الأولى DJ و عازف الساكسفون ، واستمتع الحضور بتنوع الأغاني الأجنبية ، وتأهب الجمهور الكبير بدخول الفنان محمد رمضان على أغنية " حطينا الاساس " ،حيث تغنى بمجموعة من الأغاني من ضمنها أغنية " نمبر ون ، العبد لله السلطان ، أنا عايز البيضا، مافيا ، رايحين نسهر ، هارلي، يا حبيبي ، خمسة كل خميس ، إنساي " كما عبر الفنان محمد رمضان لجمهوره " اول مرا أشوف جمهور صوته اقوى من الموسيقى ، إنتوا نمبر ون و إنتوا أكبر داعم ليا بيحسدوني عليكم " وألقى الجمهور هواتفهم المحمولة لمحمد رمضان حتى يلتقط معهم الصور السيلفي.

وأعلن محمد رمضان خلال الحفل عن صدور أغنية جديدة خلال الأيام القادمة باسم "عربي" وتم تصويرها في مدينة ميامي مع مغني الراب فيوتشر.

حفل محمد رمضان

الحفل ، شهد عدد كبير من الاستعراضات كما ظهر محمد رمضان بمجموعة من الأزياء المختلفة برفقة الفرقة الإستعراضية ، وحرص رمضان على تهنئة الجمهور السعودي بقوله " نبارك لنادي الهلال على اللاعب نيمار ، ونبارك لنادي الإتحاد على فوزه بالبرونزية " .

كما شكر محمد رمضان تفاعل جمهور جدة المفعم بالحيوية و حماسهم المستمر على جميع الأغاني ، ووجه التحية للهيئة العامة للترفيه على إقامة الحفلات المستمرة وشكر خاص لمعالي المستشار تركي ال شيخ على إتاحة الفرصة للغناء للجمهور السعودي.

جدير بالذكر أن الحفل تم عرضه على منصة شاهد ونقل على الهواء مباشرة عبر قناة mbc مصر.

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان

حفل محمد رمضان