تداول أسئلة اللغة الثانية بتليجرام بعد توزيعها في لجان الدور الثاني لـ الثانوية العامة

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

جاء ذلك بعد توزيع أسئلة اللغة الأجنبية الثانية داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023.

وبعد نشر أسئلة اللغة الأجنبية الثانية التي يؤديها الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، أكدت جروبات الغش على تليجرام أنه جاري الحل.

وبدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة 2023 أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .

وبحسب جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، يستمر امتحان اللغة الأجنبية الثانية في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط ، من التاسعة صباحاً حتى الحادية عشر صباحاً .

جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

السبت 19 أغسطس: اللغة العربية والتربية الدينية

الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الاثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة “الجبر والهندسة الفراغية”

الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء

الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى

السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا

الأحد 27 أغسطس: الديناميكا

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.