طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالمنيا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالمنيا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول يوم لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 والتي ستنتهي 29 أغسطس الجاري وسط أجواء امنيه مشددة.

يبدأ امتحان اللغة العربية في التاسعة وينتهي الثانية عشر بينما يبدأ امتحان التربية الدينية الثانية عشر والنصف حتى الثانية ظهرا.

وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم تجهيز الاستراحات والإجراءات اللازمة لتأمين اللجان وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.