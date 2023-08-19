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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب الثانوية العامة يؤدون امتحان الدور الثاني لمادتي اللغة العربية والتربية الدينية بالمنيا

طلاب الثانويه العامه
طلاب الثانويه العامه بالمنيا

يؤدي طلاب الثانوية العامة بالمنيا امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية في أول يوم لامتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 والتي ستنتهي 29 أغسطس الجاري وسط أجواء امنيه مشددة.

يبدأ امتحان اللغة العربية في التاسعة وينتهي الثانية عشر بينما يبدأ امتحان التربية الدينية الثانية عشر والنصف حتى الثانية ظهرا.

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وأكد حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا إنه تم تجهيز الاستراحات والإجراءات اللازمة لتأمين اللجان وكل ما يتعلق بعملية سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بنطاق المحافظة.

وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن سير الامتحانات وتوفير الجو المناسب والهدوء والراحة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وإنجاز الإجراءات المطلوبة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل العقبات وحل المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان امتحانات الثانوية العامة في المحافظة.

 

2022-2023 التربية الدينية الثانوية العامة الدور الثاني للثانوية العامة امتحان اللغة العربية امتحان التربية الدينية امتحانات الثانوية العامة تشكيل غرفة تذليل العقبات لجان امتحانات الثانوية العامة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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