خير كتير .. 10 مليارات دولار استثمارات تدخل مصر

أشاد مؤسس مجموعة "إعمار العقارية"، رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، بعودة النشاط وازدهار السياحة في مصر، مشيراً إلى أنها أثرت إيجاباً في إيرادات القطاع السياحي في المجموعة.

محمد العبار

10 مليارات استثمارات

وقال رجل الأعمال الإماراتي في تصريحات صحفية: إن مجمل استثمارات المجموعة في مصر سيصل إلى نحو 10 مليارات دولار في جميع مناطق أعمالها في العام المقبل.

وأكد العبار أن نظرة شركة إعمار مصر للتنمية التابعة للمجموعة للاستثمار السياحي في مصر ما زالت إيجابية، مشيراً إلى أن معدلات الإشغال الفندقية في مصر في النصف الأول من سنة 2023 تعد الأعلى منذ 5 سنوات، لافتاً إلى أن فئة الفنادق الفاخرة تشهد إقبالاً كبيراً من السائحين في مصر.

وافتتحت إعمار فندقها التاسع في مصر، وقال العبار: افتتحنا الفندق التاسع في منطقة الساحل الشمالي بمصر باستثمارات تبلغ 200 مليون دولار، ويقع الفندق الجديد داخل منتجع مراسي السياحي التابع للشركة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وعلى مساحة 86 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية تصل إلى 200 غرفة فندقية، و169 شقة فندقية، وفقا لصحيفة "البيان".

وأكد العبار أن شركة إعمار مصر للتنمية المدرجة في بورصة مصر تبحث عن فرص جديدة، سواء في القطاع الفندقي أو العقاري بمصر، وكان قد أكد العبار أن شركة "إعمار مصر للتنمية" تمتلك محفظة "كاش" قوية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.

يذكر أنه قد توقّع وزير السياحة أحمد عيسى في يوليو 2023 أن تستقطب مصر 15 مليون سائح هذا العام، بمعدل إنفاق 1000 دولار لكل منهم، ما يمكن أن يجذب للبلاد التي تعاني شحّاً بالعملة الصعبة نحو 15 مليار دولار، مشيراً إلى أنه في حال تحقيق هذه الإيرادات، فستكون الأعلى على الإطلاق للقطاع السياحي المصري، حيث كان الرقم السابق 13 مليار دولار في 2019، ولفت إلى أن مصر استقبلت 7 ملايين سائح في النصف الأول من العام الجاري 2023، تصدّرهم الألمان بنحو 10% من الإجمالي، ويليهم الروس، كما توقّع بلوغ عدد السياح إلى مصر العام المقبل 18 مليوناً.

مدينة العلمين الجديدة

مدينة العلمين السياحية

في هذا الصدد ثمن مجدي صادق عضو غرفة السياحة على شهادة محمد العبار والذي تتركز نشاط مجموعته بمنطقة الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن افتتاح مدينة العلمين الجديدة والمهرجانات القائمة بها وزيادة نسبة الحجوزات والرواج السياحي الكبير الذي شهدته المدينة مؤخراً كان بمثابة اعلان لتحويل مصر من سياحة موسمية لسياحة طوال العام ، واصفاً مشاهدها الساحرة ومياهها الفيروزية، مؤكداً أن الساحل الشمالي بدأ هذا العام بقوة كبيرة وسيكون قبلة السياحة العالمية الشاطئية الصيفية خلال السنوات القادمة ، بالتالي مدينة العلمين ساهمت بقوة وستساهم في نمو قطاع السياحة.

وأضاف صادق - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن الرواج السياحي الذي شهدته مصر والمؤتمرات السياحية التي تم عقدها بلندن وبرلين وإيطاليا والامارات العربية المتحدة بجانب الطرق والكباري والمشاريع الجديدة التي انجزها الرئيس عبد الفتاح السيسي فضلاً عن التعامل شديد الحرفية والحنكة اثناء جائحة كورونا، فضلاً عن مشاهد انتقال ملوك الفراعنة من المتحف المصري بالتحرير لمتحف الحضارة والتي اذهلت العالم بأكمله، وكذلك افتتاح طريقة الكباش؛ كان له كبير الأثر في تشكيل الصورة الذهنية للسائح.

وأكمل صادق: مصر أصبحت تشهد رواج سياحي كبير ، وشهد قطاع السياحة عودة للمعدلات الطبيعية ومن المتوقع أن ينتهي هذا الموسم بــ13 مليون سائح، ومن المتوقع أيضا الزيادة خلال الفترات القادمة والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

وتابع صادق- ولزيادة الاستثمارات في قطاع السياحة بمصر؛ فيجب تحسين الخدمات لفتح شهية المستثمرين، وذلك يكون من خلال عدة أمور أولها تأجيل الحصول على الجمارك والضرائب الى حين انتهاء المستثمر من مشروعه وذلك لمدة 5 سنوات، فضلاً عن ضرورة إعطاء تسهيلات ومنح، وبالتالي فأنه من الضروري أن يكون هناك إعفاء ضريبي وجمركي في المشاريع السياحية لمدة 5 سنوات وهذا بدأت به بالفعل مدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن التنمية والاعفاءات تفتح شهية المستثمرين، وأخيراً التيسير على المستثمر المحلي يجلب المستثمر الأجنبي.

شركة إعمار

شركة إعمار مصر للتنمية

من الجدير بالذكر أن شركة إعمار العقارية هي شركة تطوير عقاري تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز، وتدير الشركة عملياتها في العديد من الأسواق العالمية وتقدم باقة متكاملة من الخدمات التطويرية والإدارية، وتدير الشركة عملياتها في ستة قطاعات من خلال 60 شركة نشطة، ولديها حضور قوي في 36 سوقًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

وتعتبر إعمار العقارية إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في الإمارات العربية المتحدة، ويعرف عنها اضطلاعها بمشاريع عملاقة مثل برج خليفة، وهو أطول مبنى في العالم

وتأسست شركة إعمار مصر للتنمية (إعمار مصر)، كشركة مساهمة مصرية في جمهورية مصر العربية، في 16 مارس عام 2005م، و تم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية في 3 مارس عام 2015.

يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة إعمار مصر للتنمية في التطوير العقاري مع التركيز على تطوير المجتمعات التي تعيد تعريف مقاييس المعيشة وفق الجودة العالمية، حيث تقوم بتطوير المناطق السكنية الراقية وإنشاء مجتمعات صحية ونابضة بالحياة، تمزج بين الأناقة والذوق الرفيع.