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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا: نحتاج إلى 275 مليون دولار بشكل عاجل لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية

أرشيفية
أرشيفية

كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، عن حاجتها الى 275 مليون دولار بشكل عاجل حتى نهاية العام الجاري لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية.

 

وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم (الأونروا)، إنهم يحتاجون بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة.

 

وأضافت أنهم يحتاجون أيضا إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.

 

وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني حذر في يونيو من "كارثة تلوح في الأفق" قد تواجهها الوكالة في سبتمبر إذا لم نتلق تمويلا إضافيا.

 

وأوضح المفوض العام أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة عملياتها بعد شهر سبتمبر بدون تمويل إضافي فوري، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من أونروا، على أعتاب مجاعة.

 

ووجهت الوكالة في بداية العام نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.

 

وتواجه الأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مرحلة من عام 2022.

الاونروا وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تمارا الرفاعي المتحدثة باسم الأونروا المساعدات الغذائية في قطاع غزة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني

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