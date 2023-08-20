ثلاثي اتحاد الكرة يطير إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات

غادر، منذ قليل، ثلاثي اتحاد الكرة إلى أستراليا لحضور نهائي كأس العالم للسيدات، الذى يجمع بين منتخبي إسبانيا وإنجلترا المقرر اقامته مساء اليوم، الأحد.

وتقام المباراة النهائية فى كأس العالم للسيدات في أستراليا، وتحديدًا على ملعب أستراليا في مدينة سيدني، والذي يسع 83500 متفرج ويلعب فيه المنتخب الأسترالي عادة كل مبارياته الرسمية.

وسافر إلى أستراليا ثلاثي اتحاد الكرة جمال علام، رئيس الجبلاية، ودينا الرفاعي، عضو مجلس الإدارة، ووليد العطار، المدير التنفيذي، بناءً على دعوة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

نهائي كأس العالم للسيدات

يلتقي منتخب إسبانيا نظيره الإنجليزي، اليوم الأحد، في نهائي بطولة كأس العالم للسيدات.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى نهائي مونديال السيدات بعد التغلب على السويد بهدفين مقابل هدف، بينما صعب منتخب إنجلترا على حساب أستراليا صاحبة الأرض بنتيجة 3-1.

ويحلم المنتخبان في تحقيق لقب مونديال السيدات في الظهور الأول بالمباراة النهائية في تاريخهما.

وحصد منتخب السويد برونزية مونديال السيدات، بعد الفوز على السويد بهدفين دون رد، أمس السبت، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الأكثر تتويجا بكأس العالم للسيدات 4 ألقاب، بينما حصد منتخب ألمانيا البطولة مرتين، بينما حصد النرويج مرة واليابان مرة.

وشهدت النسخة الحالية ظهورا تاريخيا لمنتخب المغرب كأول منتخب عربي يشارك في تاريخ البطولة، والنرويج مرة واليابان مرة.

وتأهل منتخب المغرب لثمن نهائي مونديال السيدات، قبل أن يودع البطولة من ثمن النهائي على يد فرنسا بنسبة 100%.