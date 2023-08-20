منعش وصحي.. طريقة تحضير عصير الباشن فروت

تعد فاكهة الباشن فروت من الفواكه المميزة التي تحتوي على مذاق غني، ويمكن تناول فاكهة الباشن فروت بالعديد من الطرق المختلفة، ومنها العصير.

وإليك طريقة تحضير عصير الباشن فرزت بالخطوات

مقادير عصير الباشن فروت

2 فاكهه الباشن فروت

ملعقة كبيرة عسل ابيض او سكر محلي

1 لتر ماء

ملعقة كبيرة عصير ليمون

خطوات تحضير عصير الباشن فروت

قطعي الفاكهه وافراغ محتواه بالخلاط

ضيفي إليها العسل الابيض او السكر (حسب الرغبة) والمياه

تخفق المحتويات جيدا حتى يصبح متجانس

ضعي العصير في دورق ثم يضاف إليه عصير الليمون

يوضع في الثلاجه حتى يبرد وبعدها يقدم